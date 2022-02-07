В Ростовской области Вечный огонь заменили его трансляцией по телевизору

21:52 7.02.2022

В ростовском селе Приморка на памятнике героям Великой Отечественной войны вместо настоящего Вечного огня установили монитор с изображением пламени.

В администрации Приморского сельского поселения Zmak.com подтвердили появление экрана с видеозаписью огня. Чиновники пояснили, что в поселке никогда не было Вечного огня, потому что содержать его с учетом подведения и оплаты газа слишком дорого.

Скульптура солдата на улице Советской в Приморке была установлена в 2020 году. Контракт на изготовление памятника выиграла московская компания ООО «Левша», которая занимается благоустройством парков и изготовлением скульптурных композиций.

Дончане сообщают в соцсетях, что еще один телевизор-монитор с изображением Вечного огня уже около года стоит на мемориале в ростовском селе Вареновка. Как и в Приморке, видео там зациклено.