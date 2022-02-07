В Ростовской области Вечный огонь заменили его трансляцией по телевизору

В ростовском селе Приморка на памятнике героям Великой Отечественной войны вместо настоящего Вечного огня установили монитор с изображением пламени. 

В администрации Приморского сельского поселения Zmak.com подтвердили появление экрана с видеозаписью огня. Чиновники пояснили, что в поселке никогда не было Вечного огня, потому что содержать его с учетом подведения и оплаты газа слишком дорого.

Скульптура солдата на улице Советской в Приморке была установлена в 2020 году. Контракт на изготовление памятника выиграла московская компания ООО «Левша», которая занимается благоустройством парков и изготовлением скульптурных композиций.

Дончане сообщают в соцсетях, что еще один телевизор-монитор с изображением Вечного огня уже около года стоит на мемориале в ростовском селе Вареновка. Как и в Приморке, видео там зациклено. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 08:25
    Гость: Gloria

    Газ подорожал на мировых рынках, а вы тут с какими то странными масонскими эзотерическими ритуалами - что такое "вечный огонь" и что он символизирует? Причем тут павшие к "вечному огню"? Включаем мозх, думаем.

  4. 08.02.2022, 01:09
    Гость: Дурик

    Депутаты тоже не нужны, их можно заменить закольцованной записью со стандартными ответами на вопросы.

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