Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням

Вечный огонь

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" до 1 мая сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей стране.

"Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", — цитирует РИА Новости соотвестствующий документ.

С инициативой установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней, в начале января выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Ранее появились новости о том, что в некоторых регионах содержать Вечный огонь с учетом подведения и оплаты газа слишком дорого. Так, в ростовском селе Приморка на памятнике героям Великой Отечественной войны вместо настоящего Вечного огня установили монитор с видеозаписью огня.

 

 


 

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