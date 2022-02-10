Родственник экс-депутата признан виновным по делу о наркотиках и отпущен

18:55 10.02.2022

Суд в Петербурге признал Ивана Дорофеева (родственник супруги бывшего депутата городского Законодательного собрания Максима Резника) виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков.

При этом Дорофеев был освобожден из-под стражи в зале суда.

«Суд назначил Дорофееву наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев в колонии-поселении. Освобожден из-под стражи в зале суда немедленно (отбыл наказание, находясь в СИЗО - прим.ред.), - цитирует «Интерфакс» пресс-службу судов города.

Сообщается, что Дорофеев был признан виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30–пункт б части 3 статьи 228.1 УК РФ). Он признал вину в хранении и пояснил, что не собирался продавать запрещенное.

Напомним, Дорофеев был арестован в марте 2021 года. По версии следствия, он незаконно приобрел и хранил с целью сбыта части высушенной конопли, но не реализовал намерений, так как наркосодержащее растение изъяли при обыске. Он был признан виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30–пункт б части 3 статьи 228.1 УК РФ). Дорофеев признал вину в хранении и пояснил, что не собирался продавать запрещенное.

Экс-депутат Резник также является фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков, которое в настоящий момент рассматривается в суде по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что выездная коллегия Восточного окружного военного суда признала виновным и приговорила к 5 годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей 16-летнего школьника, которому было предъявлено обвинение по статьям «Прохождение обучения для проведения терактов» и «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств». Основное доказательство по делу - чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.