Подросток получил 5 лет колонии за намерение «взорвать ФСБ» в Minecraft
В городе Канск Красноярского края выездная коллегия Восточного окружного военного суда признала виновным и приговорила к 5 годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей 16-летнего школьника Никиту Уварова. Ему было предъявлено обвинение по статьям «Прохождение обучения для проведения терактов» и «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ, пишет Lenta.ru.
Летом 2020 года сотрудники ФСБ обвинили троих 14-летних школьников из Канска в создании террористического сообщества. Основное доказательство по делу — чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.
В ходе следствия обвинение в создании террористического сообщества сняли «за отсутствием в действиях всех троих состава преступления». Но обвинения по статьям «Прохождение обучения для проведения терактов» и «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ остались, так как в переписке подростков силовики нашли инструкции по изготовлению светошумовых гранат и призывы к партизанству.
Гособвинитель просил 1-й Восточный окружной военный суд назначить всем троим школьникам реальное лишение свободы сроком от 6,5 года воспитательной колонии до 9 лет лишения свободы.
Согласно решению суда, Уварову назначено лишение свободы сроком на пять лет и штрафу в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов освободили от ответственности по статье об обучении террористической деятельности, но за незаконный оборот взрывчатки их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы условно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в продолжение скептикам... потом года через 2-3 этим пацанам 18-ти лет дали настоящий калаш и отправили охранять наступательные ядерные объекты или в Афган зачистку производить в кишлаках или в "зеленке" подозрительной... Сработали же братья на "отл" - бывшие "бомбисты"
В мое время у каждого уважающего себя пацана до 16-ти (минус только инвалиды) были самодельные бомбочки (с фосфором самовзрывные, с порохоми лесенкой спичками поджигательные)+ самострелы и поджиги + самопалы под мелкашку... а уж с карбидом что вытворяли!!! Итог: никто из знакомых не ранился, хулиганы с других районов "не сунулся". Дети травмировались и гибли случайно при экстриме на мотиках, карьерах, стройках и пр.
Судья скорее всего бывшая секритутка или какой-нибудь маменькин сынок в прямом и переносном, жизни не знает, но "власть чекистов над детьми" уважает
сами соответствующие российские службы и продают им паспорта.
все россияне должны отсидеть, для профилактики. Это уже становится национальной идеей. Всех на карандаш надо брать (как сказал один помет).
научись сначала писать без ошибок, а уж потом нас всех поучишь.