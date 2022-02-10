Подросток получил 5 лет колонии за намерение «взорвать ФСБ» в Minecraft

12:59 10.02.2022

В городе Канск Красноярского края выездная коллегия Восточного окружного военного суда признала виновным и приговорила к 5 годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей 16-летнего школьника Никиту Уварова. Ему было предъявлено обвинение по статьям «Прохождение обучения для проведения терактов» и «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ, пишет Lenta.ru.

Летом 2020 года сотрудники ФСБ обвинили троих 14-летних школьников из Канска в создании террористического сообщества. Основное доказательство по делу — чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

В ходе следствия обвинение в создании террористического сообщества сняли «за отсутствием в действиях всех троих состава преступления». Но обвинения по статьям «Прохождение обучения для проведения терактов» и «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ остались, так как в переписке подростков силовики нашли инструкции по изготовлению светошумовых гранат и призывы к партизанству.

Гособвинитель просил 1-й Восточный окружной военный суд назначить всем троим школьникам реальное лишение свободы сроком от 6,5 года воспитательной колонии до 9 лет лишения свободы.

Согласно решению суда, Уварову назначено лишение свободы сроком на пять лет и штрафу в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов освободили от ответственности по статье об обучении террористической деятельности, но за незаконный оборот взрывчатки их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы условно.