Шойгу рассказал Путину подробности проникновения подлодки США в воды России

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что в территориальных водах России произошел инцидент с иностранной подлодкой.

Подлодка была обнаружена во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Уруп. Она вошла в территориальные воды России на четыре километра. Операция по ее выдворению длилась почти три часа.

«В результате работы Тихоокеанской группы флота, Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов.

В результате действий – почти трехчасовых – лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России.

Совершенно не понятна, не обоснована такого рода активность на востоке», - отметил Шойгу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.02.2022, 02:51
    Гость: такиминадо

    В том регионе в составе ВМС КНР - около 70 дизельных и атомных подлодок, у Японии в Морских силах самообороны - 23. Пишу об этом третий раз, но эта инфа почему-то не нравится модератору:) Как думаете, почему? Ужасно забавно.

  3. 15.02.2022, 02:18
    Гость: Альфа

    Не плохо бы знать/помнить Шойгу,Путину, в том числе, что американская АПЛ Мемфис БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ нанесла торпедой МК-41 удар по российской АПЛ Курск и потопила её.

  4. 15.02.2022, 01:03
    Гость: Мичман

    Если чужая лодка была в наших водах, её нужно было топить, а не выдворять. И это было бы правильно.

  5. 14.02.2022, 23:41
    Гость: Андрей Хабаровский

    А что тут такого?наши следят за ними,они за нами.Да и тренировка по реальной цели в реальных условиях много значит.

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