Шойгу рассказал Путину подробности проникновения подлодки США в воды России
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что в территориальных водах России произошел инцидент с иностранной подлодкой.
Подлодка была обнаружена во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Уруп. Она вошла в территориальные воды России на четыре километра. Операция по ее выдворению длилась почти три часа.
«В результате работы Тихоокеанской группы флота, Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов.
В результате действий – почти трехчасовых – лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России.
Совершенно не понятна, не обоснована такого рода активность на востоке», - отметил Шойгу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цирк с конями. То есть с лодками. Комедия абсурда.
В том регионе в составе ВМС КНР - около 70 дизельных и атомных подлодок, у Японии в Морских силах самообороны - 23. Пишу об этом третий раз, но эта инфа почему-то не нравится модератору:) Как думаете, почему? Ужасно забавно.
Не плохо бы знать/помнить Шойгу,Путину, в том числе, что американская АПЛ Мемфис БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ нанесла торпедой МК-41 удар по российской АПЛ Курск и потопила её.
Если чужая лодка была в наших водах, её нужно было топить, а не выдворять. И это было бы правильно.
А что тут такого?наши следят за ними,они за нами.Да и тренировка по реальной цели в реальных условиях много значит.