Шойгу рассказал Путину подробности проникновения подлодки США в воды России

18:47 14.02.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что в территориальных водах России произошел инцидент с иностранной подлодкой.

Подлодка была обнаружена во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Уруп. Она вошла в территориальные воды России на четыре километра. Операция по ее выдворению длилась почти три часа.

«В результате работы Тихоокеанской группы флота, Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов.

В результате действий – почти трехчасовых – лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России.

Совершенно не понятна, не обоснована такого рода активность на востоке», - отметил Шойгу.