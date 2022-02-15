Минобороны объявило о возвращении военных в места дислокации после учений

13:15 15.02.2022

Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращаться с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - цитирует "Интерфакс" официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - подчеркнул он.

При этом на ряде направлений российские военные продолжают учения. По словам Конашенкова, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.