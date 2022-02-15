Минобороны объявило о возвращении военных в места дислокации после учений
Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращаться с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - цитирует "Интерфакс" официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - подчеркнул он.
При этом на ряде направлений российские военные продолжают учения. По словам Конашенкова, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.
США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во времена ВМВ за СССР воевало всё население УССР. И пострадало оно намного сильнее, чем в РСФСР. Потому что немцы дошли только до Москвы. А Украину всю захватили. Партизаны где были? На Украине. А в России ни фига не было! Водку жрали по деревням.
Во время ВОВ украинцев в Красной армии было около 50%. И потери Украины тоже были огромными - 10 миллионов при 20 миллионах потерь всего СССР. Да что там говорить! Подними архивы и почитай, сколько украинцев стали Героями Советского Союза.
Ну и заодно спалили на все эти покатушки 800 миллиардов рублей. Тоже как бы нормальные пугалки вышли.
И что это было ? Постращали Запад и по домам разошлись ? В этом и состоит "грозный" ответ России на отказ Запада учитывать наши интересы в вопросах безопасности ? Не позорились бы лучше.
Ищите крота! Кто слил секретную информацию , если таковая была?..
Из Украины бегут, или уже сбежали - даже не приятели Украины, а настоящая Обуза и шваль! Это моё личное мнение, так как именно с такой «мудрой» поддержкой Украина и имеет то, к чему пришла!..((. Грустно на всё это смотреть, но с сегодняшнего дня может кто-то увидит в самой Украине, что это именно так, что осталась горстка бандеровцев, которые прикрываются молодыми парнями Украины, бросая их Первыми в ад..(( Так что ж нет силы у украинцев зачистить свою страну от паршивых уродов - упа и им подобных!? Думаю что - есть такие силы, а это значит - ВВП и Россия должны иметь план «Б», чтобы с территории Украины не было угроз!..
А Зеленскому необходимо - уволить всех (!) кто сбежал! Немедленно! И никогда не принимать такой сброд в руководящие структуры и..!
Пора просыпаться родителям, дедам и всем кому не безразлична судьба Украины, чтобы навести порядок везде, в офисе, на фабрике, в автобусе и.. - Пора братья, пора! Шваль - это как нарост, как пиявки, как идиот пришедший с дубиной в детский сад((.., и шваль эту необходимо Гнать! Время сейчас - самое подходящее!
Раздайте всем - Георгиевские ленточки..( к примеру), так как особо нагадившие Украине, их не наденут! А это значит……!
И не бойтесь ничего и никого, так как крови пролитой , почти совсем не будет, зато вы удержите Страну, перестанете бояться и не дадите манипулировать Украиной, да и самими собой!
А понадобится помощь- Россия рядом, поможет, уверен!