СМИ: с ростовской администрацией не согласовывали план эвакуации из ДНР

19:44 18.02.2022

Представители ДНР и ЛНР не согласовывали с властями Ростовской области варианты возможной эвакуации людей с Донбасса. «Это, если так можно выразиться, спонтанное решение. Заранее на официальном уровне ничего не обговаривалось», — рассказал изданию Znak.com источник в администрации губернатора.

Власти Ростовской области до сих пор официально никак не прокомментировали эвакуацию с Донбасса. В приграничной зоне чиновники разводят руками и говорят: «Ну, будем решать вопросы по мере поступления».

Ранее руководство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик выступило с заявлениями о начале эвакуации населения этих республик в Россию в связи с планами Украины вторгнуться в ДНР и ЛНР.

Изначально пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о готовящейся эвакуации и о том, что сейчас там происходит. Спустя некоторое время он заверил, что беженцы из Донбасса, которые прибудут в Ростовскую область, будут размещены и обеспечены горячим питанием и всем необходимым, включая медпомощь.

Из телеграм-канала «Типичный Донецк»