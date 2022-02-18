СМИ: с ростовской администрацией не согласовывали план эвакуации из ДНР
Представители ДНР и ЛНР не согласовывали с властями Ростовской области варианты возможной эвакуации людей с Донбасса. «Это, если так можно выразиться, спонтанное решение. Заранее на официальном уровне ничего не обговаривалось», — рассказал изданию Znak.com источник в администрации губернатора.
Власти Ростовской области до сих пор официально никак не прокомментировали эвакуацию с Донбасса. В приграничной зоне чиновники разводят руками и говорят: «Ну, будем решать вопросы по мере поступления».
Ранее руководство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик выступило с заявлениями о начале эвакуации населения этих республик в Россию в связи с планами Украины вторгнуться в ДНР и ЛНР.
Изначально пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о готовящейся эвакуации и о том, что сейчас там происходит. Спустя некоторое время он заверил, что беженцы из Донбасса, которые прибудут в Ростовскую область, будут размещены и обеспечены горячим питанием и всем необходимым, включая медпомощь.
Из телеграм-канала «Типичный Донецк»
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять 1941! К войне готовились, пришла неожиданно! Что и следовало ожидать! Сомневаюсь я, в помощи ДЛНР со стороны РФ.Сдадут мх с потрохами!
Бардак.
А Для РФ это русские по 10 тыров за штучку.
крымские скрепы-2014 перестали работать после повышения пенсионного возраста в 2018.
Умники хотят нас развести на другие такие же?
Это как с рыбой!
Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
Поэтому ждем в окопах детей членов Политбюро (зачеркнуло) госдумы и совета федерации...
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Кстати, кто учился в СОВЕТСКОЙ школе помнят что говорили классики про характер империалистических войн!
Кто раньше этому не верил - сейчас могут проверить!
Разве ты этого не знаешь?
Скажут тебе взять в руки ружье и встать на борьбу с супостатом и встанешь. А не встанешь, то сядешь. А по законам военного времени, если такое будет, то и ляжешь. В сыру землю. И ничего ты не поделаешь с этим.
Так что ты ничем не отличаешься от жителей Донбасса.
Как и любые граждане любых других государств. Так устроено человечество.