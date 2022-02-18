СМИ: с ростовской администрацией не согласовывали план эвакуации из ДНР

© KM.RU, Артем Чернов

Представители ДНР и ЛНР не согласовывали с властями Ростовской области варианты возможной эвакуации людей с Донбасса. «Это, если так можно выразиться, спонтанное решение. Заранее на официальном уровне ничего не обговаривалось», — рассказал изданию Znak.com источник в администрации губернатора.

Власти Ростовской области до сих пор официально никак не прокомментировали эвакуацию с Донбасса. В приграничной зоне чиновники разводят руками и говорят: «Ну, будем решать вопросы по мере поступления».

Ранее руководство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик выступило с заявлениями о начале эвакуации населения этих республик в Россию в связи с планами Украины вторгнуться в ДНР и ЛНР.

Изначально пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о готовящейся эвакуации и о том, что сейчас там происходит. Спустя некоторое время он заверил, что беженцы из Донбасса, которые прибудут в Ростовскую область, будут размещены и обеспечены горячим питанием и всем необходимым, включая медпомощь.

Из телеграм-канала «Типичный Донецк»

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2022, 04:05
    Гость: Шило

    Опять 1941! К войне готовились, пришла неожиданно! Что и следовало ожидать! Сомневаюсь я, в помощи ДЛНР со стороны РФ.Сдадут мх с потрохами!

  4. 18.02.2022, 23:21
    Гость: good

    крымские скрепы-2014 перестали работать после повышения пенсионного возраста в 2018.
    Умники хотят нас развести на другие такие же?
    Это как с рыбой!
    Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
    Поэтому ждем в окопах детей членов Политбюро (зачеркнуло) госдумы и совета федерации...
    ---------------------
    Кстати, кто учился в СОВЕТСКОЙ школе помнят что говорили классики про характер империалистических войн!
    Кто раньше этому не верил - сейчас могут проверить!

  5. 18.02.2022, 22:55
    Гость: И ты тоже пешка. Иль расходный материал. Выбирай!

    Разве ты этого не знаешь?
    Скажут тебе взять в руки ружье и встать на борьбу с супостатом и встанешь. А не встанешь, то сядешь. А по законам военного времени, если такое будет, то и ляжешь. В сыру землю. И ничего ты не поделаешь с этим.
    Так что ты ничем не отличаешься от жителей Донбасса.
    Как и любые граждане любых других государств. Так устроено человечество.

Все комментарии (11)
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