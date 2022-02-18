ДНР и ЛНР организовали массовый выезд населения в Россию

Фото с сайта wikimedia.org

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в своем видеообращении, что с этой пятницы, 18 февраля, «организован массовый, централизованный выезд населения в РФ» из-за роста напряженности в регионе.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сообщил Пушилин.  По его словам, по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения граждан ДНР.

Как отметил источник «Интерфакса», власти ДНР намерены эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек из уязвимых групп населения. Вслед за ДНР о массовой эвакуации объявила и ЛНР.

На фоне заявления Пушилина курс российского рубля резко упал. Доллар на торгах Мосбиржи меньше чем за полчаса вырос на 42 копейки — в 16:32 по Москве за доллар предлагали 76,24 рубля.

На этой неделе депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.  В Кремле подчеркивали, что признание независимости ДНР\ЛНР станет нарушением Минских соглашений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2022, 17:30
    Гость: гнус

    Это как в курилке: "курите больше ,противник дуреет!",т.е больше паники ,Кремль "бабки" выделил ,информационная война продолжается!

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