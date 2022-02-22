В ОПК сообщили, что в России приостановили работы по созданию Ил-112В

В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке", - цитирует агентство слова собеседника.

Также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В, решение о продолжении работ "будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования".

По словам другого источника агентства, данное решение было принято "во избежании взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков", а также для того, чтобы не делать "двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств".

"После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена", - сообщил источник.

Первый опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в Кубинке 17 августа 2021 года. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Второй опытный образец Ил-112В проходил прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты (они же - второй и третий летные) находились в изготовлении.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 16:48
    Гость: Иван Иваныч

    Помню писали в КМ, что прекратили работы по Альтаир, беспилотнику. А сегодня его продолжение Альтиус прошел испытания и принимается к производству на новом заводе беспилотников в Дубне . Поэтому очевидно что речь идёт о расследовании и практике, принятой при таких ситациях. Не более того. Эта ниша не заполнена, и её будут доводить.

  2. 22.02.2022, 14:39
    Гость: Вот гляди только

    Как китайцы подберут это "бесперспективный" и не только скопируют, но улучшат и потом ещё и перепродадут.

  4. 22.02.2022, 12:56
    Гость: Петр

    вспомнился киножурнал "Каламбур" и его раздел "Крутое пике" - снимали видимо с живых "Дринкинсов", которые к настоящему времени дослужились до руководящих ролей авиапрома РФ.
    Отсюда и финал ИЛ-112..

  5. 22.02.2022, 12:45
    Гость: stalker

    "Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке". А что, комиссия за истекшее время не разобралась ? Помнится, уже были обнародованы результаты данного расследования и указаны причины катастрофы. В частности, было указано, что на самолете не хватает средств пожаротушения. А имеющиеся не гарантируют тушение возгораний в двигателе.

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