В ОПК сообщили, что в России приостановили работы по созданию Ил-112В

10:30 22.02.2022

В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке", - цитирует агентство слова собеседника.

Также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В, решение о продолжении работ "будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования".

По словам другого источника агентства, данное решение было принято "во избежании взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков", а также для того, чтобы не делать "двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств".

"После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена", - сообщил источник.

Первый опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в Кубинке 17 августа 2021 года. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Второй опытный образец Ил-112В проходил прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты (они же - второй и третий летные) находились в изготовлении.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.