Минобороны РФ признало участие срочников в спецоперации на Украине

18:07 9.03.2022

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об обнаружении нескольких фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских ВС, которые участвуют в спецоперации на Украине. Как отметили в ведомстве, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в плен в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона».

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», однако несколько были взяты в плен.

Президент РФ Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение его указания о запрете на отправку на Украину солдат срочной службы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,