Минобороны РФ признало участие срочников в спецоперации на Украине
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об обнаружении нескольких фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских ВС, которые участвуют в спецоперации на Украине. Как отметили в ведомстве, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в плен в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона».
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — сказал Конашенков.
По его словам, «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», однако несколько были взяты в плен.
Президент РФ Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение его указания о запрете на отправку на Украину солдат срочной службы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,
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Крылатая ракета со свистом пролетает над головами украинцев. В Сети появилось видео, запечатлевшее, как крылатая ракета Х-101 воздушного базирования со свистом пролетает над головами украинцев. Кадры сняты в Харьковской области. Х-101 (Х-102 в исполнении с термоядерной боеголовкой, главное чтобы не перепутали) — стратегическая крылатая ракета «воздух-земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. К цели ракета идет на низкой высоте менее 50м с огибанием местности, где её не видят РЛС противника, ниже нижней границы обнаружения. При обнаружении радиоизлучения РЛС датчиками снижается ещё ниже.
Гость, а может из за нас, что такую власть в стране допустили. Или как всегда мы не причем?
на которой много неправильного, жестокого, страшного.
П сейчас уже"дончан" стали эвакуировать. Прям так и пишут с днр и лнр.
В Осетию привезли чуть ли не целый состав. В МО собирают гуманитарную, прям так т пишут для днр и лнр. Или это уже области так называются. И там , и тут многие понимают что неспроста эти "респкблики" появились. Менч уже так достали ежедневные разговоры об.этих отважных дончане, что слвшать уже о них не могу. Все это безобразие из' за них.
шел бы ты мимо с этой лабудой