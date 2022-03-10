Дума обратится в международные организации из‑за биолабораторий на Украине
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил поручить «Комитету ГД по международным делам и Комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации - ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ - о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине».
Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 11 марта, отметил он. При этом Володин подчеркнул важность того, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее.
«Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались», - заявил он.
«Также поручим заместителю Председателя ГД Ирине Яровой проработать в течение завтрашнего дня вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине», - добавил Володин.
Совет Государственной Думы поддержал указанные предложения.
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"США, украинские и грузинские лаборатории у границ РФ реализуют проект, где в качестве переносчиков биооружия рассматриваются летучие мыши" — Минобороны.
А ещё боевые синички, радиоактивные муравьи, наколотые зайцы, ежи с отравленными иглами и медведи-мутанты со стреляющими балалайками.
Это не смешно.
А по поводу того что разбомбили Роддом и детскую больницу Дума обратится в международные организации собирается?