Дума обратится в международные организации из‑за биолабораторий на Украине

16:06 10.03.2022

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил поручить «Комитету ГД по международным делам и Комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации - ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ - о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине».

Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 11 марта, отметил он. При этом Володин подчеркнул важность того, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее.

«Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались», - заявил он.

«Также поручим заместителю Председателя ГД Ирине Яровой проработать в течение завтрашнего дня вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине», - добавил Володин.

Совет Государственной Думы поддержал указанные предложения.