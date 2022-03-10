Дума обратится в международные организации из‑за биолабораторий на Украине

Здание Госдумы РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил поручить «Комитету ГД по международным делам и Комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации - ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ - о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине».

Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 11 марта, отметил он. При этом Володин подчеркнул важность того, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее.

«Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались», - заявил он.

«Также поручим заместителю Председателя ГД Ирине Яровой проработать в течение завтрашнего дня вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине», - добавил Володин.

Совет Государственной Думы поддержал указанные предложения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2022, 16:27
    Гость: Реалии

    "США, украинские и грузинские лаборатории у границ РФ реализуют проект, где в качестве переносчиков биооружия рассматриваются летучие мыши" — Минобороны.
    А ещё боевые синички, радиоактивные муравьи, наколотые зайцы, ежи с отравленными иглами и медведи-мутанты со стреляющими балалайками.
    Это не смешно.

  2. 10.03.2022, 16:12
    Гость: Интересуюсь.

    А по поводу того что разбомбили Роддом и детскую больницу Дума обратится в международные организации собирается?

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