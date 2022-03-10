Путин поручил упростить устройство в семьи в России детей-сирот из Донбасса

13:15 10.03.2022

Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поручил устранить бюрократические проволочки, мешающие размещать в семьях в РФ эвакуированных из Донбасса детей-сирот.

Начиная встречу, Путин поинтересовался идеями своей собеседницы о том, как придать дополнительные импульсы работе по защите прав детей. Львова-Белова поставила на первое место вопрос с эвакуированными из Донбасса семьями и детьми. По ее словам, региональные уполномоченные по правам ребенка подключились к работе штабов МЧС и стараются работать на удовлетворение индивидуальных потребностей, пишет ТАСС.

"Есть вопрос, Владимир Владимирович, я хотела это с вами обсудить. У нас приехали 1090 детей-сирот из разных детских учреждений. Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и уже выстроились в очередь брать детей", - рассказала омбудсмен. "Очень хорошо", - заметил на это Путин.

Львова-Белова рассказала, что уже сформирован реестр тех, у кого есть документы. Президент сделал акцент на том, что наличие российского гражданства не должно быть приоритетом при размещении в семьях. "Почему только с российским? С любым гражданством", - сказал он.

Путин попросил омбудсмена сообщить о существующих бюрократических и законодательных проволочках, которые необходимо устранить. "Вы скажите, какие, будем их устранять, - отметил глава государства. - Вы сделайте предложения, мы внесем изменения в законодательство. Обратимся в Государственную думу, я уверен, депутаты вас поддержат".