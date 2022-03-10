Путин поручил упростить устройство в семьи в России детей-сирот из Донбасса
Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поручил устранить бюрократические проволочки, мешающие размещать в семьях в РФ эвакуированных из Донбасса детей-сирот.
Начиная встречу, Путин поинтересовался идеями своей собеседницы о том, как придать дополнительные импульсы работе по защите прав детей. Львова-Белова поставила на первое место вопрос с эвакуированными из Донбасса семьями и детьми. По ее словам, региональные уполномоченные по правам ребенка подключились к работе штабов МЧС и стараются работать на удовлетворение индивидуальных потребностей, пишет ТАСС.
"Есть вопрос, Владимир Владимирович, я хотела это с вами обсудить. У нас приехали 1090 детей-сирот из разных детских учреждений. Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и уже выстроились в очередь брать детей", - рассказала омбудсмен. "Очень хорошо", - заметил на это Путин.
Львова-Белова рассказала, что уже сформирован реестр тех, у кого есть документы. Президент сделал акцент на том, что наличие российского гражданства не должно быть приоритетом при размещении в семьях. "Почему только с российским? С любым гражданством", - сказал он.
Путин попросил омбудсмена сообщить о существующих бюрократических и законодательных проволочках, которые необходимо устранить. "Вы скажите, какие, будем их устранять, - отметил глава государства. - Вы сделайте предложения, мы внесем изменения в законодательство. Обратимся в Государственную думу, я уверен, депутаты вас поддержат".
Комментарии читателей Оставить комментарий
А чем отличаются дети с Донбасса от детей из Татарстана,Урала,Дагестана? Сироты они имеют один статус.Но судя по тому,что жители Донбасса-перебежчики,не ставшие воевать за свою Родину,азиаты - строители пользуются особыми правами,может нашем властям уехать в Азию или на Донбасс и в Крым,да и наводить там благоденствие.А нам бы власть из местных,,а не чужаков.
дайте возможность этим переселенцам строить жилье самим себе в России,но дайте материалы по нормальным ценам,упростите строительство-в СССР были так называемые "переселенческие" домики (проект М2 вроде) на одну семью.
Их строили целыми поселками по 200-300 дворов за лето.
Почему это не возродить?