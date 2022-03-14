Собянин объявил об отмене масочного режима и снятии ковидных ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима, а также о снятии некоторых ковидных ограничений для граждан и бизнеса.
«Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок.
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п», - написал он в своем блоге.
По его словам, данное решение позволит поддержать бизнес, испытывающий серьезное санкционное давление.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В 23:59 14 марта еще можно успеть кого-нибудь оштрафовать. А в 00:00 15-го уже не имеют права.
Учи физику и метеорологию
на предстоящих выборах не только не отменяется, но вдобавок расширяется до поголовного, если намордники перестали быть обязательными? Какая теперь в нём необходимость, как и необходимость именно в заочном проведении собраний акционеров, до 2020-го года в законодательном порядке проводившихся очно?
По его словам, данное решение позволит поддержать бизнес, испытывающий серьезное санкционное давление.
Это временно. Ограничения и вакцинация ещё вернутся , шас по Евпоньюс сказали-во Франции тоже многие ограничения снимаются, но у них выборы...
перестали по всему миру с неба сыпать белый порошок? Я только 2 дня назад ( живу в Калифорнии) видел на небе 5 длинных белых, почти параллельных следов от летаков, на все небо....