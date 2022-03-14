Собянин объявил об отмене масочного режима и снятии ковидных ограничений

15:34 14.03.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима, а также о снятии некоторых ковидных ограничений для граждан и бизнеса.

«Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п», - написал он в своем блоге.

По его словам, данное решение позволит поддержать бизнес, испытывающий серьезное санкционное давление.