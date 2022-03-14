Собянин объявил об отмене масочного режима и снятии ковидных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима, а также о снятии некоторых ковидных ограничений для граждан и бизнеса.

«Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п», - написал он в своем блоге.

По его словам, данное решение позволит поддержать бизнес, испытывающий серьезное санкционное давление.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.03.2022, 20:01
    Гость: retvizan

    В 23:59 14 марта еще можно успеть кого-нибудь оштрафовать. А в 00:00 15-го уже не имеют права.

  3. 14.03.2022, 19:46
    Гость: А почему дистанционное голосование

    на предстоящих выборах не только не отменяется, но вдобавок расширяется до поголовного, если намордники перестали быть обязательными? Какая теперь в нём необходимость, как и необходимость именно в заочном проведении собраний акционеров, до 2020-го года в законодательном порядке проводившихся очно?

  4. 14.03.2022, 18:57
    Гость: что возбудились-то?

    По его словам, данное решение позволит поддержать бизнес, испытывающий серьезное санкционное давление.

    Это временно. Ограничения и вакцинация ещё вернутся , шас по Евпоньюс сказали-во Франции тоже многие ограничения снимаются, но у них выборы...

  5. 14.03.2022, 18:41
    Гость: Шо,

    перестали по всему миру с неба сыпать белый порошок? Я только 2 дня назад ( живу в Калифорнии) видел на небе 5 длинных белых, почти параллельных следов от летаков, на все небо....

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Проверка на герметичность обязательна для каждого автомобиля
«Опять российский авторынок и национальная валюта получили очередной удар под дых»
Байден запретил импорт российских нефти, газа и энергии в США
© KM.RU, Алексей Белкин
Руслан Хасбулатов: Всё может быть хуже, чем в 90-ые
Китай отказал России в поставках авиазапчастей
Избранное
Заявка на глобальную победу над человечеством. Греф, Мишустин и Шваб выступили на Cyber Polygon 2021
Крематорий «Охотник»
Peugeot 508 2019: смелые цели
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
«Заклятие 3. Проклятие дьявола»: знай, что это все ради любви
Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…
«Я обратился к сфере происшествий лишь для того, чтобы показать несовершенство и деградацию отечественной системы управления страной»
«Будет ли сейчас новая война в Донбассе, вопрошают блогеры? Нет, не будет. И Шойгу не выскажется»
Закон о защите от унижений не обеспечит ветеранам достойную старость
Игорь Растеряев, 11 апреля, Gipsy
«Живое общение станет роскошью»: студенты потребовали снижения платы за дистанционное обучение