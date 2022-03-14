Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге

Пассажирский самолет

Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Он позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Также лайнерам будут выдавать российские сертификаты летной годности, пишет "Коммерсант".

Сертификацию воздушных судов будут проводить с участием сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к ним определит Минтранс.

Проблемы с самолетами начались у российских авиакомпаний из-за санкций Запада, введенных из-за военной операции РФ на Украине. Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов, ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в Россию. В ночь на 8 марта большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования. Авиаторы трактуют это как невозможность выполнять полеты.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.03.2022, 19:29
    Гость: выпрарп

    а где ИЛы, ТУ, ЯКи-???!!! почему при СССР мы летали на своей авиации а теперь покупаем Боинги и Эрбасы подпитывая экономики стран вводящих против нас санкции???!! ДУРДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. 14.03.2022, 18:28
    Гость: ну будут

    лишние полгода максимум агонизировать, потом как водится, попилят на металл.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Проверка на герметичность обязательна для каждого автомобиля
«Опять российский авторынок и национальная валюта получили очередной удар под дых»
Китай отказал России в поставках авиазапчастей
Сергей Черняховский. Европа, Постмодерн и евронацизм
Путин: СССР жил в условиях санкций, но добивался колоссальных успехов
Избранное
Кинопремьера «Курчатов»: Я отвечаю, завтра не будет радиации!
Оплатите любовь к родителям, граждане!
Горбачев: Свой среди чужих, чужой среди своих
Мара посвятила «Раненые города» русским Донецку и Луганску
«Хотя далеко не все наши граждане могли позволить себе отдых в Западной Европе или даже Турции, но всё равно - в массовом сознании Запада мы уже не считаемся бедной нацией»
Лучшие гибридные автомобили 2020 года
Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
«Поиски врагов – это крайне опасная тенденция»: QR-коды разделили врачей и репрессировали малый бизнес
Киев обвинил русских царей в переписывании истории после статьи Путина
«В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы "национальность". Но какая же все-таки графа нужна? Национальность, народ или идентичность?»
Все об овощах и фруктах: полезные свойства