Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге

16:19 14.03.2022

Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Он позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Также лайнерам будут выдавать российские сертификаты летной годности, пишет "Коммерсант".

Сертификацию воздушных судов будут проводить с участием сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к ним определит Минтранс.

Проблемы с самолетами начались у российских авиакомпаний из-за санкций Запада, введенных из-за военной операции РФ на Украине. Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов, ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в Россию. В ночь на 8 марта большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования. Авиаторы трактуют это как невозможность выполнять полеты.