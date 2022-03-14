Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге
Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Он позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Также лайнерам будут выдавать российские сертификаты летной годности, пишет "Коммерсант".
Сертификацию воздушных судов будут проводить с участием сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к ним определит Минтранс.
Проблемы с самолетами начались у российских авиакомпаний из-за санкций Запада, введенных из-за военной операции РФ на Украине. Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов, ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в Россию. В ночь на 8 марта большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования. Авиаторы трактуют это как невозможность выполнять полеты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
же памятники ельцыну и его другу гайдару ? Ониж говорили все купим ? ))))
а где ИЛы, ТУ, ЯКи-???!!! почему при СССР мы летали на своей авиации а теперь покупаем Боинги и Эрбасы подпитывая экономики стран вводящих против нас санкции???!! ДУРДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Америке и ЕС прекратить давать в лизинг самолёты странам летающим в Россию.
отсутствие всякого соображения.
лишние полгода максимум агонизировать, потом как водится, попилят на металл.