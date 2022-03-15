Джо Байден попал под персональные санкции со стороны России

18:25 15.03.2022

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, а также госсекретаря Энтони Блинкена и некоторых других американских высокопоставленных чиновников и военных администрации.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, с 15 марта этого года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Дж.Байден, госсекретарь Э.Блинкен, министр обороны (Ллойд) Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк) Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», - сообщается в заявлении МИД РФ.

Также в санкционный лист попали помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

В российском ведомстве отметили, что «данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России».