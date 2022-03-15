Джо Байден попал под персональные санкции со стороны России

Здание МИД РФ

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, а также госсекретаря Энтони Блинкена и некоторых других американских высокопоставленных чиновников и военных администрации.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, с 15 марта этого года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Дж.Байден, госсекретарь Э.Блинкен, министр обороны (Ллойд) Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк) Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», - сообщается в заявлении МИД РФ.

Также в санкционный лист попали помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

В российском ведомстве отметили, что «данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.03.2022, 23:56
    Гость: Правильно!

    Будем конфисковывать имущество и счета американских граждан и передавать Украине. Ответим америкосам их же оружием.

  3. 15.03.2022, 23:54
    Гость: Российский

    Так "таперича": у Байдена постоянный "блинкен", а Нуланд сплошные "псаки". - (даже "печеньки" не помогают.)

  4. 15.03.2022, 23:52
    Гость: А вдруг

    Бидон так смеяться будет, что и того... Возраст всё таки. Так что это может быть гениальный план.

  5. 15.03.2022, 23:50
    Гость: Говорят, что

    На замороженные деньги Окраина глаз положила, в качестве компенсации за спецоперацию.

Все комментарии (46)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Руслан Хасбулатов: Всё может быть хуже, чем в 90-ые
© KM.RU, Александра Воздвиженская
На передовой - дети и дальнобойщики. Европа ответит за Достоевского
Две недели боев: вопросы и ответы
Владислав Шурыгин. Две недели боев: вопросы и ответы
© KM.RU, Кирилл Зыков
Кто убил нашу медицину? Большая беда России вскрылась вместе с санкциями
Избранное
Представлен дизайн кроссовера Aurus Komendant
«Уже 12 лет вся система находится не просто в системном кризисе, она находится на пороге разрушения!»
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым
Министр обороны Сергей Шойгу обозначил приоритеты на летний период
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Примите поздравления за чаем с пирогами
Фестиваль «Вершина рока», 10 октября, Music Media Dome
«Британская корона: право на "расизм" как обязанность перед нацией. Королевская семья в Англии – не частная семья, а символ страны»
Обманувший ИКЕА Пономарев получил добавку к сроку
Пожинаем плоды «святых девяностых»: куда бежать от безденежья?
Двое суток в пути без еды и воды: как курды «покоряют» Белоруссию и Германию