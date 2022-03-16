Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной

Все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной в 2014 году, будут полностью восстановлены. Об этом заявил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона, который сейчас используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов.

Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска.

Однако помимо этой ветки, Крым и юго-восточную частью Украины связывала еще одна железнодорожная ветка, идущая в сторону города Мелитополь Запорожской области.

"Стоит рассчитывать на полноценное транспортное сообщение с Украиной. Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков", — сказал Константинов.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2022, 14:02
    Гость: точка у

    "На данный момент в составе 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ насчитывается 12 пусковых установок на базе советской амфибии БАЗ-5921. Они сведены в три дивизиона по четыре машины, все снабженные ракетами с кассетной головной частью. 50 кассетных зарядов общей массой 482 килограмма, 15,8 тыс. осколков. Дивизионы 19-й ракетной бригады перемещаются по большому диаметру от Хмельницкой области (постоянное место дислокации) до Запорожской, Киевской и Днепропетровской, откуда производят одиночные пуски и возвращаются на Западную Украину для перезарядки. Этим и обусловлены сложности с их перехватом.
    Однако в случае с ударом по Донецку пусковая установка находилась в районе Красноармейска, примерно в 60 километрах на запад – северо-запад от Донецка. Но все равно у армии ДНР (как и ЛНР) нет таких средств поражения, которыми можно было бы накрыть эту установку на таком расстоянии, учитывая ее малозаметность." Взгляд ru
    В таком случае нужно разбомбить ближайшие мосты на Днепре.

  3. 16.03.2022, 11:28
    Гость: !

    Осужденные за свои преступления нацисты будут восстанавливать все что разрушили на Украине.

  4. 16.03.2022, 11:01
    Гость: Хаха

    Провокация.
    В 2017-2018 году вложения составляли около 1 трлн $, а теперь жалкие 4 млрд $.

    Проверяй информацию, а не читай первый попавшийся заголовок…

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