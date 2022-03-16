Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной

08:15 16.03.2022

Все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной в 2014 году, будут полностью восстановлены. Об этом заявил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона, который сейчас используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов.

Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска.

Однако помимо этой ветки, Крым и юго-восточную частью Украины связывала еще одна железнодорожная ветка, идущая в сторону города Мелитополь Запорожской области.

"Стоит рассчитывать на полноценное транспортное сообщение с Украиной. Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова. Все эти магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные, построены не укронацистами. Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков", — сказал Константинов.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.