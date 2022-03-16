Число пенсионеров на учете в ПФР уменьшилось почти на 1 млн за 2021 год

12:39 16.03.2022

Число стоящих на учете в Пенсионном фонде (ПФР) пенсионеров на 1 января 2022 года составило немногим более 42 млн. Таким образом, по сравнению с показателем на 1 января 2021 года их число сократилось примерно на 970 тыс. человек (2,3%).

В данный показатель не входят получатели пенсий в системе МВД, Минобороны, Следственного комитета и т.д. (всего около 2,7 млн человек).

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста, а данное снижение стало максимальным с начала 1990-х, сообщает РБК со ссылкой на обновленные данные Пенсионного фонда (ПФР), которые изучил РБК.

Отмечается, что в 2020 году уровень смертности в России вырос на 18% (на 323,8 тыс. человек), основную часть которых (274 тыс.) составили граждане старше трудоспособного возраста (по данным Росстата). В 2021 году по сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на 15,1%, или на 321 тыс. человек (данных о доле смертности в старших возрастах за 2021 год пока нет).

За три года пенсионной реформы количество гражданских пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн.

По словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрия Куликова, сокращение численности пенсионеров в 2021 году уменьшило расходы бюджетной системы на выплаты пенсий на 110–220 млрд рублей (220 млрд руб. - разница между фактическими пенсионными расходами и гипотетическими тратами в сценарии, как если бы численность пенсионеров оставалась неизменной с середины 2020 года).