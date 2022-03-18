В магазинах стали отменять скидки и промоакции

08:25 18.03.2022

Из российских магазинов могут исчезнуть маркетинговые скидочные предложения. Так, с конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), сообщает РБК.

С отказом поставщиков от части согласованных ранее скидок столкнулась и сеть магазинов «Азбука вкуса». А в сети «Верный» уточнили, что за последнее время от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались примерно треть поставщиков.

Как подчеркивает издание, промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители — в основном те, кто зависит от импортного сырья. Причем, в некоторых категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы.

Отмечается, что в 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. Скидки влияют на выбор магазина, в который ходят покупатели. Согласно статистическим опросам населения, 38% меняют магазины в поисках более выгодного предложения.