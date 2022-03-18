В магазинах стали отменять скидки и промоакции

Из российских магазинов могут исчезнуть маркетинговые скидочные предложения. Так, с конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), сообщает РБК.

С отказом поставщиков от части согласованных ранее скидок столкнулась и сеть магазинов «Азбука вкуса». А в сети «Верный» уточнили, что за последнее время от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались примерно треть поставщиков.

Как подчеркивает издание, промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители — в основном те, кто зависит от импортного сырья. Причем, в некоторых категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы.

Отмечается, что в 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. Скидки влияют на выбор магазина, в который ходят покупатели. Согласно статистическим опросам населения, 38% меняют магазины в поисках более выгодного предложения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.03.2022, 14:23
    Гость: какие скидки?

    Когда инфляция как в 90е,так приготовьтесь что и ценники будут как в 90е переписывать каждое утро.Или на у.е. переходить.

  3. 18.03.2022, 13:48
    Гость: Дт

    Правильно, что отменяют. Чем выше будут цены, тем больше будут тратить денег, тем больше будет денежный оборот, тем больше государство получит налогов и станет сильнее

  4. 18.03.2022, 12:32
    Гость: стабильность превыше всего

    чинуши будут бодро рапортовать, что цены не повысились, а о том скидок не стало сообщать не станут.

  5. 18.03.2022, 12:30
    Гость: анам

    разогнались, запретить спекуляцию и мошенничество (как бы красиво его не обзывали оно не перестает им быть) не возможно, это фундамент рыночных отношений и капитализма.

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