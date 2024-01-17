Милонов предложил наказывать за развод штрафом или отправкой в зону СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать за развод штрафом или отправкой в зону СВО. Идею депутат высказал на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, которое прошло 17 января, пишет "Фонтанка".

На нем обсуждали инициативу ЛДПР выплачивать вступающим в брак до 35 лет 10 тысяч рублей, а Милонов предложил пойти от обратного — штрафовать за развод на 100 тысяч рублей или наказывать, отправляя на исправительные работы в зону боевых действий. 

Чтобы понять, почему служба в российских вооруженных силах в депутатском представлении является наказанием, "Фонтанка" созвонилась с Виталием Милоновым. Он подчеркнул, что его слова были не оформленным предложением, а только в рамках обсуждения. Депутат Госдумы уточнил, что отправлять разведенных нужно не на службу, так как это ни в коем случае не наказание, а именно на исправительные работы. И только тех, кто бил своих жен, изменял им или посещал бордели. На вопрос, как определить "негодяев", Милонов не ответил.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.01.2024, 00:28
    Гость: ABCD

    Милонов полез к гражданам в трусы.
    Какое дело депутату ЕдиноРогу и долларовому миллионеру
    кто и как свою семейную жизнь обустраивает???
    Или они всерьёз уже народ считают своими холопами?
    Милонов генератор идей, шизофренических, ...

  5. 18.01.2024, 00:15
    Гость: Ну допустим,

    но если усложнить развод -- то кто тогда вообще будет вступать в брак? Сейчас не XIX век, и практически всё в своей жизни мужчина и женщина могут делать, не оформляя отношений. Включая и ребенка, это даже легче -- если мать формально одинока (мужа ведь нет!), то она может получать на халяву от государства всякие пособия, одиночкой в реале не являясь! Это золотое дно, только дайте срок это понять -- бабы государство совсем без штанов оставят! Но поскольку женщина всё же хочет каких-то гарантий для ребенка, то скорее всего, рожать будут ещё меньше -- противозачаточных средств полно. Подобный закон, если это не стеб -- окончательный смертный приговор институту брака в России, да и демографии тоже.

    Мы все знаем, что Милонов безумен в медицинском смысле слова, но не со своего же ума (которого нет) он это несет. Ясно, что у него на языке -- то у начальства на уме. Ну значит они там все уже того... в принципе неудивительно, к этому давно шло.

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