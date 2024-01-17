Милонов предложил наказывать за развод штрафом или отправкой в зону СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать за развод штрафом или отправкой в зону СВО. Идею депутат высказал на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, которое прошло 17 января, пишет "Фонтанка".
На нем обсуждали инициативу ЛДПР выплачивать вступающим в брак до 35 лет 10 тысяч рублей, а Милонов предложил пойти от обратного — штрафовать за развод на 100 тысяч рублей или наказывать, отправляя на исправительные работы в зону боевых действий.
Чтобы понять, почему служба в российских вооруженных силах в депутатском представлении является наказанием, "Фонтанка" созвонилась с Виталием Милоновым. Он подчеркнул, что его слова были не оформленным предложением, а только в рамках обсуждения. Депутат Госдумы уточнил, что отправлять разведенных нужно не на службу, так как это ни в коем случае не наказание, а именно на исправительные работы. И только тех, кто бил своих жен, изменял им или посещал бордели. На вопрос, как определить "негодяев", Милонов не ответил.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если такой закон примут то число разводов резко сократится.
А что они поделают, если народ считает их хазяевами?
Милонов полез к гражданам в трусы.
Какое дело депутату ЕдиноРогу и долларовому миллионеру
кто и как свою семейную жизнь обустраивает???
Или они всерьёз уже народ считают своими холопами?
Милонов генератор идей, шизофренических, ...
Какой милый
но если усложнить развод -- то кто тогда вообще будет вступать в брак? Сейчас не XIX век, и практически всё в своей жизни мужчина и женщина могут делать, не оформляя отношений. Включая и ребенка, это даже легче -- если мать формально одинока (мужа ведь нет!), то она может получать на халяву от государства всякие пособия, одиночкой в реале не являясь! Это золотое дно, только дайте срок это понять -- бабы государство совсем без штанов оставят! Но поскольку женщина всё же хочет каких-то гарантий для ребенка, то скорее всего, рожать будут ещё меньше -- противозачаточных средств полно. Подобный закон, если это не стеб -- окончательный смертный приговор институту брака в России, да и демографии тоже.
Мы все знаем, что Милонов безумен в медицинском смысле слова, но не со своего же ума (которого нет) он это несет. Ясно, что у него на языке -- то у начальства на уме. Ну значит они там все уже того... в принципе неудивительно, к этому давно шло.