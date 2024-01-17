19:31 17.01.2024

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать за развод штрафом или отправкой в зону СВО. Идею депутат высказал на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, которое прошло 17 января, пишет "Фонтанка".

На нем обсуждали инициативу ЛДПР выплачивать вступающим в брак до 35 лет 10 тысяч рублей, а Милонов предложил пойти от обратного — штрафовать за развод на 100 тысяч рублей или наказывать, отправляя на исправительные работы в зону боевых действий.

Чтобы понять, почему служба в российских вооруженных силах в депутатском представлении является наказанием, "Фонтанка" созвонилась с Виталием Милоновым. Он подчеркнул, что его слова были не оформленным предложением, а только в рамках обсуждения. Депутат Госдумы уточнил, что отправлять разведенных нужно не на службу, так как это ни в коем случае не наказание, а именно на исправительные работы. И только тех, кто бил своих жен, изменял им или посещал бордели. На вопрос, как определить "негодяев", Милонов не ответил.