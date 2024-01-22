В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ

© KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за ряд преступлений, в частности, за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает "Интерфакс".

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

В этом ряду также такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК).

Также это коснется призывов к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

Авторами инициативы стала большая группа депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным.

Цель нового законопроекта — "наказание негодяев, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО", завлял ранее Володин. "Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", - написал он в своем телеграм-канале.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2024, 22:01
    Гость: Vlad

    победа в СВО и закон не нужен.Грамотно - типа того- зиму отменить и трубы лопаться не будут

  3. 22.01.2024, 19:45
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Ну уж давайте по чесноку :-) Где ж я опозорил Коммунистов? Я знаете ли чётко назвал "коммунисты" (с маленькой и в кавычках). Про разруху в стране от зап. границы и до Волги тож ведаю. Представьте про ещё чего несведущей некоммунистической головой знаю. Знаю про Отто Штрассмана, Айнштайна, Курчатова и у всех на слуху Оппенгеймера. Да про много чего...Только вопрос - как же ш американо-евреи до неё, до бомбы, додуматься то смогли? Нууу, не было у них Берии., не-бы-ло! Да и "коммунистов" тож не было. Разрухи не было эт да, но и "коммунистов" тоже. Вернее Коммунисты там были и даже помогали нам.

  4. 22.01.2024, 19:45
    Гость: Гость

    Некто Широков предлагает конфискацию имущества еще и у малоимущих. А то, мол, квартиры, общедомовое имущество им содержать не на что, пусть живут в арендованном жилье. Стуканите там в компетентные органы что некто пытается рождаемость в России понизить по примеру богомерзкого Запада. Покушается.

  5. 22.01.2024, 19:30
    Гость: Vlad

    правильно-квартиру конфисковать , а ипотеку пусть выплачевает , на СВО идет пока не выплатит

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