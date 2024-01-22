В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ

09:55 22.01.2024

В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за ряд преступлений, в частности, за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает "Интерфакс".

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

В этом ряду также такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК).

Также это коснется призывов к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

Авторами инициативы стала большая группа депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным.

Цель нового законопроекта — "наказание негодяев, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО", завлял ранее Володин. "Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", - написал он в своем телеграм-канале.