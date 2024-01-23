Путин закрепил число детей для признания семьи многодетной

14:01 23.01.2024

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, в котором закреплены их статус и условия для льгот, пишет "Коммерсант". Многодетной, согласно указу, является семья, в которой трое и более детей. Ранее каждый субъект сам определял, какое количество несовершеннолетних детей должно воспитываться в семье, чтобы она считалась многодетной.

В документе также указано, что социальную поддержку многодетным семьям оказывают до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии его обучения в образовательном учреждении на очной форме. Таким семьям гарантируются предоставление пособий и выплат, помощь с трудоустройством, досрочное назначение пенсий по старости для женщин и другие льготы.

Правительству президент поручил создать единый образец документа, который подтверждает статус многодетной семьи. Кроме того, власти будут должны вести банк данных о многодетных семьях, стимулировать занятость таких граждан в сфере предпринимательской деятельности, а также поддерживать общественные организации, деятельность которых направлена на формирование положительного образа многодетных семей и сохранение традиционных ценностей.

Региональным властям, как сказано в указе, также рекомендовано обеспечивать детей из многодетных семей бесплатным питанием в учебных заведениях и школьной формой, детей до шести лет — лекарствами.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число многодетных семей за пять лет выросло на 27%. Количество семей, где воспитываются трое и более детей, по ее словам, составило 2,3 млн.