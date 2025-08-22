Россияне работают все больше, а получают все меньше

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Каждый второй житель страны намерен трудиться в двух местах. Главная причина выхода на вторую работу очевидна: дополнительный доход. Почти для каждого третьего респондента важна финансовая независимость

Судя по сводкам Росстата, в стране продолжается рост реальных заработных плат, однако по сравнению с прошлым годом темпы этого роста замедлились. По итогам пяти месяцев 2025-го реальные заработные платы увеличились на 3,8% против роста на 10% годом ранее. Средняя начисленная номинальная зарплата превысила 99,4 тыс. руб.

Вероятно, текущих заработков россиянам все же не хватает. Такой вывод можно сделать в том числе из-за роста интереса людей к поиску дополнительных источников дохода. Об этом свидетельствуют многочисленные социологические опросы. Исследование кадровой службы hh.ru в третьем квартале 2025 года показало, что потребность в дополнительном заработке к уже имеющейся постоянной работе есть почти у половины россиян (47% опрошенных). Доля таких граждан за последний год увеличилась. Среди работников сферы искусства, индустрии красоты доля стремящихся найти подработку даже выше – две трети опрошенных. Почти столько же нуждающихся в допзаработке среди врачей и преподавателей. Выборка у исследования при этом довольно обширная – 19 тыс. респондентов из всех федеральных округов. И доля граждан, которые планируют выйти на вторую работу, примерно одинакова во многих регионах.

За последние полгода 77% россиян хотя бы раз искали подработку, утверждают исследователи из «Авито. Подработки». Причем допзаработок чаще всего ищут люди в активном трудоспособном возрасте – от 25 до 44 лет. В другом опросе указывалось, что как минимум четверть россиян уже подрабатывают, а свыше чем у 40% – в ближайших планах найти дополнительную занятость.

Главная причина выхода на вторую работу очевидна: дополнительный доход. Почти для каждого третьего респондента важна финансовая независимость. Столько же ищут подработку для того, чтобы накопить на крупную покупку. Более половины (53%) россиян выбирают подработку, ориентируясь на размер оплаты. Получать за допзанятость большинство россиян планирует от 32 до 50 тыс. в месяц, почти треть – от 51 до 100 тыс. руб. Тратят же на вторую работу 50% респондентов в среднем 6–10 часов в неделю, четверть – до 20 часов. А каждый пятый проводит на допработе не более пяти часов в неделю.

Однако и на основной работе граждане стали трудиться дольше. В Институте социологии РАН обратили внимание на увеличение продолжительности рабочей недели. В среднем россияне трудятся около 45 часов в неделю, то есть большинство работающих стабильно перерабатывают как минимум пять часов в неделю. Доля работников, чья продолжительность рабочей недели превышает норму в 40 часов, за последние годы увеличилась. Данные социологов отличаются от официальной статистики. Росстат основывается на данных, которые подают только крупные и средние предприятия. Если прибавить к этому трудочасы на подработке, то россияне могут трудиться сверх нормы уже по 15 часов в неделю.

При этом из-за переработок даже с учетом того, что в абсолютном выражении зарплаты населения растут, стоимость трудочаса снижается, так как доля тех, кто получал дополнительную оплату за свои переработки, падает. В результате оказывается, что в среднем за один час работающие сверх нормы получают на 10% меньше, чем те, кто имеет стандартную продолжительность рабочего дня. В ряде отраслей эта разница еще выше.

В дополнительных часах работы мало хорошего. Помимо падения трудоспособности, чрезмерная нагрузка приводит к рискам для здоровья. Рост продолжительности рабочей недели до 55 часов и более повышает риск инсульта на 35%, риск смерти от ишемической болезни сердца – на 17%, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Сверхурочная работа подвергает людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти. В России в условиях дефицита кадров выбытие работников из-за переработок может еще больше ухудшить картину на рынке труда. 

Источник: Независимая газета
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.08.2025, 09:31
    Гость: Подработку

    в основном ищут у кого есть свободное время и силы. Много ли желающих среди токарей, шахтёров и других найти подработку? Вот то-то же.

  2. 22.08.2025, 09:07
    Гость: грубо? простите..

    Многие из вас радостно приветствовали уничтожение СССР и социализма. Ешьте теперь д...мо большой ложкой.

  3. 22.08.2025, 07:30
    Гость: Гражданин СССР

    Капитализм разрушает и нашу страну,и души людей. Только возврат к социализму спасет Россию.

  4. 22.08.2025, 07:07
    Гость: Европеец

    Глупость какая то. Много лет я работал по 12 часов в сутки и был только доволен.
    Всё зависит от того что человек делает и что ему это приносит кроме денег - удовлетворение, одобрение коллектива, личный рост. Если этого нет - и работа в 3 часа в день будет мучением.

  5. 22.08.2025, 06:34
    Гость: Старый

    А потом "ВЦИОМ" такой: "ой, а почему моя голова в тумбочке?". А мы ему - "голова там, где положено. Написанному верить!". Во все игры можно И НУЖНО играть вдвоём...

Все комментарии (14)
Выбор читателей
FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт
Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза
Владимир Путин и Дональд Трамп
«Сделки нет, но мы добились прогресса»: как оценивать итоги саммита на Аляске?
издательство АСТ"/>
Столетие верившего в мечту Аркадия Стругацкого
Избранное
Кинопремьера «У самого Белого моря»: возвращаюсь к Отцу — бьется в тесной печурке огонь
Евгений Каргаполов и группа Пульс «Сладкая утопия»
«Мотивы, толкнувшие руководство компартии на путь реформ, до конца остаются неясными»
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
Гражданская Оборона «Анархия в НГУ» (CD-релиз)
тоскарабочегокласса «Ты рядом, круто» (интернет-сингл)
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
«Дайте Два», 20 ноября, «Мумий Тролль Бар»
Вектор – на Восток: о новых тенденциях на рынке метрологии России
Наконечный «Жизнь без тебя» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Эпидемия. Вирус 32»: Сам себе злобный гоблин
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации