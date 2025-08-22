Россияне работают все больше, а получают все меньше

22:26 21.08.2025

Каждый второй житель страны намерен трудиться в двух местах. Главная причина выхода на вторую работу очевидна: дополнительный доход. Почти для каждого третьего респондента важна финансовая независимость

Судя по сводкам Росстата, в стране продолжается рост реальных заработных плат, однако по сравнению с прошлым годом темпы этого роста замедлились. По итогам пяти месяцев 2025-го реальные заработные платы увеличились на 3,8% против роста на 10% годом ранее. Средняя начисленная номинальная зарплата превысила 99,4 тыс. руб.

Вероятно, текущих заработков россиянам все же не хватает. Такой вывод можно сделать в том числе из-за роста интереса людей к поиску дополнительных источников дохода. Об этом свидетельствуют многочисленные социологические опросы. Исследование кадровой службы hh.ru в третьем квартале 2025 года показало, что потребность в дополнительном заработке к уже имеющейся постоянной работе есть почти у половины россиян (47% опрошенных). Доля таких граждан за последний год увеличилась. Среди работников сферы искусства, индустрии красоты доля стремящихся найти подработку даже выше – две трети опрошенных. Почти столько же нуждающихся в допзаработке среди врачей и преподавателей. Выборка у исследования при этом довольно обширная – 19 тыс. респондентов из всех федеральных округов. И доля граждан, которые планируют выйти на вторую работу, примерно одинакова во многих регионах.

За последние полгода 77% россиян хотя бы раз искали подработку, утверждают исследователи из «Авито. Подработки». Причем допзаработок чаще всего ищут люди в активном трудоспособном возрасте – от 25 до 44 лет. В другом опросе указывалось, что как минимум четверть россиян уже подрабатывают, а свыше чем у 40% – в ближайших планах найти дополнительную занятость.

Главная причина выхода на вторую работу очевидна: дополнительный доход. Почти для каждого третьего респондента важна финансовая независимость. Столько же ищут подработку для того, чтобы накопить на крупную покупку. Более половины (53%) россиян выбирают подработку, ориентируясь на размер оплаты. Получать за допзанятость большинство россиян планирует от 32 до 50 тыс. в месяц, почти треть – от 51 до 100 тыс. руб. Тратят же на вторую работу 50% респондентов в среднем 6–10 часов в неделю, четверть – до 20 часов. А каждый пятый проводит на допработе не более пяти часов в неделю.

Однако и на основной работе граждане стали трудиться дольше. В Институте социологии РАН обратили внимание на увеличение продолжительности рабочей недели. В среднем россияне трудятся около 45 часов в неделю, то есть большинство работающих стабильно перерабатывают как минимум пять часов в неделю. Доля работников, чья продолжительность рабочей недели превышает норму в 40 часов, за последние годы увеличилась. Данные социологов отличаются от официальной статистики. Росстат основывается на данных, которые подают только крупные и средние предприятия. Если прибавить к этому трудочасы на подработке, то россияне могут трудиться сверх нормы уже по 15 часов в неделю.

При этом из-за переработок даже с учетом того, что в абсолютном выражении зарплаты населения растут, стоимость трудочаса снижается, так как доля тех, кто получал дополнительную оплату за свои переработки, падает. В результате оказывается, что в среднем за один час работающие сверх нормы получают на 10% меньше, чем те, кто имеет стандартную продолжительность рабочего дня. В ряде отраслей эта разница еще выше.

В дополнительных часах работы мало хорошего. Помимо падения трудоспособности, чрезмерная нагрузка приводит к рискам для здоровья. Рост продолжительности рабочей недели до 55 часов и более повышает риск инсульта на 35%, риск смерти от ишемической болезни сердца – на 17%, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Сверхурочная работа подвергает людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти. В России в условиях дефицита кадров выбытие работников из-за переработок может еще больше ухудшить картину на рынке труда.