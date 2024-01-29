Кабмин одобрил законопроект, запрещающий увольнять вдов бойцов СВО

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его жену с работы. Однако авторы инициативы должны учесть замечания и доработать документ, пишет ТАСС.

Сейчас к ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники специальной военной операции.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатом Игорем Антропенко ("Единая Россия") и сенатором Дмитрием Перминовым в сентябре 2023 года. Инициатива предусматривает поправки в Трудовой кодекс РФ, которые должны дополнительно защитить трудовые права жен погибших военных.

"В случае гибели <…> ветерана боевых действий, супруга такого ветерана будет защищена от увольнения. Работодатель не сможет расторгнуть с ней трудовой договор за исключением ряда случаев", - отмечалось в пояснительной записке. Авторы указывали, что это позволит дополнительно защитить семьи участников СВО и "в трудную для них минуту дать им время для нормализации жизни".

В правительстве считают, что некоторые положения проекта нуждаются в доработке: их содержание не согласуется с предметом регулирования статьи 261 Трудового кодекса, в которую авторы предлагают внести изменения. Отмечается, что поправки могут быть закреплены в статье 179 либо выделены в отдельную статью.

В кабмине также подчеркнули, что при закреплении гарантий нужно не допустить дискриминации по половому признаку, поэтому меры должны распространяться и на мужей женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 29.01.2024, 18:34
    Гость: ель

    реальные проблемы они не решают, только те которые им интересны и мало кого волнуют.

Все комментарии (12)
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