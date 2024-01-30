Сергей Бабурин снялся с президентских выборов
Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин объявил, что выходит из предвыборной гонки, сообщает "Интерфакс".
"Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру, в трудный для родины час не время дробить силы народа", - сказал Бабурин, сдав в ЦИК подписи, собранные в его поддержку.
Ранее из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тысяч подписей, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах.
28 января председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также сдал подписи в комиссию.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий, среди которых Бабурин и Малинкович, должны до 18:00 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам требуется собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
Бабурин был депутатом Госдумы I, II и IV созывов, а в 2018 году участвовал в президентских выборах как кандидат от "Российского общенародного союза".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нашелся честный человек, который не захотел принимать участие в этой клоунаде.
Лучше поздно, чем никогда...
Интересно только, во что обошелся бюджету сбор подписей?
Он как был бабуином, так им и остался!
"Самовыдвиженцам требуется собрать не менее 300 тысяч подписей."
Сами пыхтите, а вот кое кому уже собрали, причём чужими руками, ЕР уже 500,000 насобирала, ЦИК "проверил" их формально, на это ушло всего два дня! Уровень доверия между "ветвями власти" высочайший.
А другим может не повезти так.. Бабурин скорее всего был кукольный персонаж, что то вроде "бульдозера" который кое кому расчистил дорогу, оттянув на себя приличное к-во тех, кто не будет голосовать за кое кого.
Нет нечего на свете более лицемерного, чем закулисная возня ЦИК и ЕР.
Переться на трон в 5-ый раз постесняться!
За четверть столетья чего он достиг,
В изгойку страну превративший старик?
и за кого же он призывает голосовать за своих избирателей? Есть у него избиратели?