Сергей Бабурин снялся с президентских выборов

16:09 30.01.2024

Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин объявил, что выходит из предвыборной гонки, сообщает "Интерфакс".

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру, в трудный для родины час не время дробить силы народа", - сказал Бабурин, сдав в ЦИК подписи, собранные в его поддержку.

Ранее из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тысяч подписей, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах.

28 января председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также сдал подписи в комиссию.

Выдвиженцы от непарламентских политических партий, среди которых Бабурин и Малинкович, должны до 18:00 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам требуется собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.

Бабурин был депутатом Госдумы I, II и IV созывов, а в 2018 году участвовал в президентских выборах как кандидат от "Российского общенародного союза".