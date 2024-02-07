Медведев заявил о ядерном ударе и конце всему в случае войны с НАТО

13:41 7.02.2024

Военный, финансовый и мобилизационный потенциалы НАТО во много раз превышает российский, поэтому в случае начала полномасштабного конфликта у России «просто не останется выбора», кроме применения ядерного оружия. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в последнее время многие западные политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявляли о необходимости быть готовыми к войне с Россией. «И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается», — приводит слова Медведева РБК.

По его словам, таким образом на Западе пытаются отвлечь избирателей, «чтобы оправдать многомиллиардные траты на опостылевшую бандеровскую Украину». «Ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе», — добавил он.

Медведев отметил, что НАТО — это огромный военный блок, с населением стран альянса в количестве почти 1 млрд человек и совокупным военным бюджетом в $1,5 трлн. «Если, не дай Бог, такая война [между НАТО и Россией] случится, то она не пойдет по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ», — заявил зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что для защиты территориальной целостности России, в соответствии с «хорошо известными всем» доктринальными военными документами, будет дан асимметричный ответ. «Будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. <...> И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему. Поэтому западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией», — заключил политик.