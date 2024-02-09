Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

21:46 9.02.2024

Минтруд разработал проект приказа об увеличении перечня профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года, пишет "Коммерсант". Ведомство предлагает расширить его до 224 должностей и 1305 предприятий. Сейчас список насчитывает 149 профессий и 960 организаций, где могут работать те, кто выбрал альтернативную службу.

Речь идет, в частности, о таких профессиях, как дезинфектор, конюх, машинист бульдозера или экскаватора, слесарь-инструментальщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, оператор видеозаписи, лесоруб, матрос, повар судовой, реставратор памятников деревянного зодчества, инженер-конструктор, музейный смотритель и другие.

Право на альтернативную гражданскую службу закреплено Конституцией России и федеральным законом "Об альтернативной гражданской службе". Альтернативную службу можно проходить в гражданских учреждениях, и при этом гражданин не соприкасается с оружием. Гражданин может потребовать отправить его на альтернативную службу, если прохождение военной службы противоречит его личным убеждениям или религиозным взглядам. Список профессий для альтернативной службы Минтруд формирует ежегодно.