Самое важное из интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону

10:24 9.02.2024

Владимир Путин в феврале 2024 года дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно стало первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. ВИДЕО

Путин ответил на около 60 вопросов американского журналиста

О мире между Россией и Украиной



«Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится».

По мнению Путина, отказ Украины от диалога связан с давлением со стороны США: «Я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона…Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <...> Они совершили [ошибку], пусть исправляют».

О способе завершить конфликт за неделю



«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, и тогда можно договариваться о каких-то условиях».

О роли Бориса Джонсона в отказе Киева от мирных переговоров



«То, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, это нелепо и очень печально. Потому что, как сказал господин (Давид) Арахамия, «мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались... Где теперь господин Джонсон? А война продолжается».

О мотивах Джонсона: «Да хрен его знает, сам не понимаю... Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, — от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума».

О взрыве «Северных потоков»



— Кто взорвал «Северный поток»?

— Вы, конечно

— Я был занят в тот день. Я не взрывал.

— У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет…. Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может.

О Владимире Зеленском



«Его отец сражался против фашистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил. Это отдельная тема, и я думаю, что для меня некорректно сделать это».

«Он пришел к власти, основываясь на ожиданиях украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом. Именно благодаря этому он победил на выборах с подавляющим большинством голосов. <...> Он считает себя главой государства. Он победил на выборах. Хотя мы в России верим, что государственный переворот является основным источником власти для всего, что произошло после 2014 года... Но потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные — от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, — это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей».

Об элементах гражданской войны



«Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!». И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны».

О вступлении России в НАТО



«На встрече здесь, в Кремле, с уходящим президентом Биллом Клинтоном, прямо здесь, в соседней комнате, я спросил его: «Билл, как ты думаешь, если бы Россия попросилась вступить в НАТО, как ты думаешь, это произошло бы?» Он сказал: «Знаешь, это интересно. Но вечером, когда мы встретились за ужином, он сказал: «Знаешь, я поговорил со своей командой, нет, сейчас это невозможно».

Вы можете спросить его. Я думаю, он посмотрит наше интервью, и подтвердит это. Я бы не сказал ничего подобного, если бы этого не произошло. Ладно, сейчас это невозможно».

О возможности войны с Польшей или Латвией



Отвечая на вопрос Карлсона, может ли он представить сценарий, при котором «отправляет войска в Польшу», Путин сказал, что это может произойти только в случае, если Польша нападет на Россию. «Потому что мы не заинтересованы в Польше, Латвии или где-либо еще. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто распространение угроз. <...> Об этом абсолютно не может быть и речи. Тут не нужно быть каким-либо аналитиком. Ввязываться в какую-то глобальную войну противоречит здравому смыслу, глобальная война поставит все человечество на грань уничтожения», — отметил Путин.

О переговорах по обмену журналиста Гершковича и «ликвидации бандита» в Берлине



Об аресте корреспондента WSJ Эвана Гершковича: «Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю ещё раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур…. Может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал всеё по неосторожности, по собственной инициативе».

О российских условиях обмена: «Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров».

«Сидит в одной стране, стране-союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос».

В декабре 2021 года суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Соколова (Красикова) к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром в Чечне и участвовал в нападениях на российских солдат. Суд согласился с требованиями прокуратуры, которая утверждала, что речь шла не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле. Spiegel в 2019 году писал, что Красиков въехал в Германию по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова, а ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел». Хангошвили был убит в парке в Берлине 23 августа 2019 года. По версии следствия, россиянин подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а подозреваемый был задержан.

О шансах на обмен Гершковича: »Не исключаю, что господин Гершкович может оказаться на Родине. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают».

Корреспондент WSJ в России Эван Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). В WSJ отвергли обвинения в его адрес и потребовали освободить журналиста. Отпустить его призывал президент США Джо Байден и различные международные журналистские организации.

О Ельцине, обвинениях в алкоголизме и Югославии



После распада СССР Россия ожидала, что ее примут «в братскую семью цивилизованных наций», однако этого не произошло, Вашингтон «обманул» Москву.

«Помните, Ельцин выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова: «Боже, благослови Америку». … «Все, что он говорил, было сигналами, впустите нас. Вспомните события в Югославии. До этого Ельцину расточали похвалы, нахваливали. Как только начались события в Югославии, он высказался в поддержку сербов. Мы не могли не высказаться в защиту сербов <...> потому что сербы тоже особая и близкая нам нация, с православной культурой. <...> Как только события в Югославии начались, немедленно вываляли в грязи, обвинили в алкоголизме, в том, что он ничего не понимает, ничего не ведает. Он все понимал и все смыслил, уверяю вас».

О Януковиче и просьбе его успокоить во время Майдана



«Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком — я не знаю, не хочу давать оценок».

«Нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, считаю это некорректным, но все-таки было сказано: вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию; пускай все идет по пути политического урегулирования. Мы сказали: хорошо, согласны, давайте так и сделаем».

«Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью и про трех гарантов, которые вместо того, чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле поддержали переворот. Хотя смысла в этом не было никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович со всем согласился, был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов победить, если сказать по-честному, не было шансов».

О Викторе Ющенко



«США поддержали оппозицию и назначили третий тур.Это государственный переворот. Ладно, пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения, он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Западный так западный — пускай. Пускай, но люди работают. Ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине независимой».

Об угрозе доминирования Китая над Россией



«Эти страшилки нам хорошо известны. Мы с Китаем соседи. Соседей, так же, как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров и мы уже привыкли к совместному существованию на протяжении веков...

«Внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет — ищет компромисс, и мы это видим».

«Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок».

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае — полтора миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами — пять с лишним процентов в год, было еще больше».

Чем известен Такер Карлсон



Свою телевизионную карьеру Карлсон начал в левых СМИ: в начале 2000-х он работал комментатором и соведущим дебатов, представляя точку зрения правых, на CNN и MSNBC. Но расцвет его карьеры наступил с переходом в 2009 году на Fox News. Начав с участия в различных шоу он в конце концов заработал право на собственную передачу «Такер Карлсон сегодня вечером» (Tucker Carlson Tonight), которая неоднократно занимала первые строчки рейтингов по просмотрам в своем временном слоте.

С 2010 по 2020 годы Карлсон был главным редактором и автором сайта политических новостей The Daily Caller. Написал три книги, одна из которых, «Корабль дураков» (Ship of Fools) возглавила в 2019 году рейтинг бестселлеров газеты The New York Times. В книге Карлсон обвинял демократов в отказе от собственных идеалов, лицемерии, беспринципности и продажности.

Карлсона неоднократно обвиняли в расизме — он выступал с резкой критикой ситуации с миграцией и движения Black Lives Matter, в посягательстве на права женщин — он сторонник запрета абортов и неоднократно приравнивал их к смертной казни. Его экономические взгляды эволюционировали от либертарианства и ненависти к государственному регулированию до протекционизма.

Высказывания Карлсона неоднократно приводили к тому, что компании и корпорации отказывались от рекламы в его шоу.

Во внешней политике Карлсон выступал противником военного вмешательства в дела иностранных государств. Правда, поддержал войну с Ираком в 2003 году, однако уже через год назвал результат «полным кошмаром и катастрофой» и заявил, что ему стыдно.

Карлсон выступал против идеи свержения президента Сирии Башара Асада и поддерживал строительство стены на границе с Мексикой для сдерживания нелегальной миграции.

В апреле 2023 года администрация Fox News объявила, что Карлсон покинет канал. Решение было принято через несколько дней после того, как Fox News заключила мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. Телеканал обязали выплатить истцу $787,5 млн. Компания подала в суд после заявлений в эфире о фальсификациях выборов с помощью аппаратов для голосования, Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля.

После ухода с Fox News Карлсон заявил, что в американских СМИ не освещаются некоторые темы, поскольку они запрещены к обсуждению в медиа. Он открыл собственное шоу в Twitter (позже — X).

Карлсон выступал за прагматичный диалог с Россией. Конфликт с Украиной он характеризовал как «пограничный спор» и неоднократно критиковал Владимира Зеленского.

В видеообращении, в котором он заявил о намерении взять интервью у Путина, журналист, заявил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. «Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину или каковы его цели сейчас», — сказал он. «Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно», — резюмировал Карлсон.

В августе 2023 года Карлсон брал интервью у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, оно набрало на аккаунте в X более 120 млн просмотров.

Журналисты различных мировых СМИ резко отреагировали на обвинения в том, что они не хотели донести точку зрения Путина до граждан США. Журналист-международник CNN Кристиан Аманпур назвал это абсурдом. «Это абсурд — мы продолжим просить об интервью, как делали это уже много лет», — написал он. Редактор Би-би-си по России Стив Розенберг написал, что Би-би-си «направила несколько запросов в Кремль за последние 18 месяцев» и ответ был всегда «нет».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявок на интервью от западных СМИ поступает много. «Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего», — пояснил Песков.

Реакция на идею интервью с Путиным



Издание Politico, например, назвало Карлсона еще одним «полезным идиотом», напомнив о репортере The New York Times Уолтере Дюранти, который брал интервью у Иосифа Сталина в Москве. Таким же термином охарактеризовала Карлсона экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Владелец соцети X Илон Маск репостнул у себя на странице обращение Карлсона, в котором тот анонсировал интервью с Путиным. Маск также написал, что тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении Карлсона из-за его визита в Москву, нужно арестовать.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал в ответ Маск и призвал «выслушать» журналиста.

Так Маск прокомментировал пост политического комментатора Яна Майлза Чонга о том, что американские политики и представители СМИ предлагают арестовать Карлсона из-за поездки в Россию.

Newsweek со ссылкой на бывших и действующих членов Европарламента сообщил, что ЕС может рассмотреть возможность введения санкций против Карлсона. Однако официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано опроверг эту информацию. По его словам, сейчас «нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС».