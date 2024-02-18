В России ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной

19:18 18.02.2024

Выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

"На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград", — рассказал он РИА Новости.

Как оказалось, в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, пояснил депутат. Поэтому если количество этого растения на участке превышает 100 вьюнов, то это будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы, подчеркнул Гаврилов.

Депутат отметил, что это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах, у обочин, оно очень похоже на полевой вьюнок и растет всюду как сорняк.

Кроме того, он назвал рододендроны и дельфиниумы ядовитыми цветами.