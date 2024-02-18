В России ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной

Выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

"На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград", — рассказал он РИА Новости.

Как оказалось, в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, пояснил депутат. Поэтому если количество этого растения на участке превышает 100 вьюнов, то это будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы, подчеркнул Гаврилов.

Депутат отметил, что это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах, у обочин, оно очень похоже на полевой вьюнок и растет всюду как сорняк.

Кроме того, он назвал рододендроны и дельфиниумы ядовитыми цветами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.02.2024, 00:20
    Гость: ABCD

    В ГД так и не сумев адаптироваться к условиям санкций, и не сумев начать работать как полагается, решили просто вернутся к своему обыкновению- "запретить, не пущать, посадить". Уже взялись за какие то цветочки, которые до их маразматического эссе даром не были нужны.

  3. 19.02.2024, 00:19
    Гость: для осталось

    Только при военном положении её отменят или при смене президента-тогда и поменяют весь состав во власти. Так делается в разных странах.Хотя может и старый президент взять и разогнать их и дезавуировать их творчество.

  5. 19.02.2024, 00:13
    Гость: Что курят или что нюхают те,кто принимает такие законы?

    Их к психиатрам надо на обследование положить.В стране кризис,сво,а эти ...с ипомеей воюют,недоумки,ей-богу.

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