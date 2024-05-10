Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России. 

"Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ", - цитирует постановление, принятое депутатами Госдумы, ТАСС.

Представление по кандидатуре Мишустина поступило от президента России Владимира Путина в Госдуму в пятницу, 10 мая. Кандидатуру Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 депутатов воздержались, голосов против нет.

Ранее Геннадий Зюганов сообщал, что фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.05.2024, 20:49
    Гость: тд

    .. если,с каждой бабушки за булку хлеба НДС хотя бы по"50 коп",то 30 млн бабушек это огромные деньги что ,и по два лимона можно себе получку назначить с премией за эффективность!!??

  3. 10.05.2024, 20:46
    Гость: тд

    Интересно,..кого этот Абрам Линкольн народом считал в США, неужели коренных жителей, титульную нацию -индейцев??!!

  4. 10.05.2024, 20:30
    Гость: Сердечник неу

    Путин решил, что зама Шойгу и так уже слишком много. Сейчас надо голову ломать куда его пристраивать и как его бабу отмазать.

Все комментарии (16)
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