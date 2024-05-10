Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ

17:34 10.05.2024

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России.

"Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ", - цитирует постановление, принятое депутатами Госдумы, ТАСС.

Представление по кандидатуре Мишустина поступило от президента России Владимира Путина в Госдуму в пятницу, 10 мая. Кандидатуру Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 депутатов воздержались, голосов против нет.

Ранее Геннадий Зюганов сообщал, что фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра.