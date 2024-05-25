В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации

12:03 25.05.2024

Потребности в мобилизации в России нет, президент не раз об этом говорил, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации.

"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", — приводит слова Пескова РИА Новости.