На месте монорельса в Москве появится прогулочный парк

Первый в России парк на высоте 6 матров появится в Москве. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, он будет создан вместо монорельсовой линии Московского метрополитена, которая прекратит свою работу 28 июня.

Отмечается, что проект парка получил широкую поддержку горожан — более 71% участников голосования на платформе «Активный гражданин» высказались за его реализацию.

По плану, участок от станции «Выставочный центр» до депо, включая «Улицу Сергея Эйзенштейна», будет демонтирован, чтобы улучшить обзор на главный вход ВДНХ. Новый парк планируют открыть в 2027 году.

Как поясняют в мэрии, монорельс давно утратил транспортную актуальность: ежедневно им пользуются менее двух тысяч человек, преимущественно туристы. Для сравнения, пассажиропоток канатной дороги на Воробьёвых горах достигает восьми тысяч в сутки. При этом у жителей есть более удобные альтернативы — современные линии метро, МЦК, а также трамваи, автобусы и электробусы, частично дублирующие маршрут монорельса.

Всех сотрудников, задействованных в обслуживании монорельсовой линии, трудоустроят в другие подразделения столичного транспорта.

На освободившейся территории площадью около 40 тысяч квадратных метров обустроят общественное пространство с беговой дорожкой, прогулочными аллеями, кафе и зонами отдыха. Новый парк будет доступен круглосуточно и бесплатно, а в будущем обещает стать одной из новых достопримечательностей города — местом для прогулок, занятий спортом и встреч с друзьями.

Обещают, что парк будет работать круглосуточно, а вход будет бесплатным.

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