VK Мегамикс на VK Fest порадует выступлениями Киркорова, Валерии и Нюши

Посетители VK Fest 2024

20 июля на Синей сцене в Лужниках состоится яркое музыкальное шоу VK Мегамикс — финальный аккорд московского VK Fest. Зрителей ждёт микс хитов от звёзд российской поп-сцены и актуальных исполнителей. На одной сцене выступят Филипп Киркоров, Валерия, Серёга, Бьянка, дуэт «Непара» и его солист Александр Шоуа, Нюша, «Винтаж», 5sta Family, «Инь-Ян», nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Татьяна Куртукова.

В шоу примут участие и артисты, стремительно набравшие популярность: певица ЯНА, запомнившаяся слушателям по композициям «Одинокий голубь» и «Холодно», лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, а также Пётр Погодаев, прославившийся благодаря каверам на песни Виктора Цоя и группы «Кино».

VK Мегамикс дебютировал на столичном VK Fest в 2024 году, предложив публике оригинальный формат: любимые хиты прошлых лет и современные треки в едином музыкальном потоке. Шоу объединило представителей разных поколений, создав диалог между классикой и новыми музыкальными голосами.

«В этом году мы снова собрали артистов, песни которых знают и поют вне зависимости от времени. Шоу VK Мегамикс — это возможность услышать бессмертные хиты в новом звучании и познакомиться с исполнителями, которые формируют лицо современной поп-сцены. Мы создаём пространство, где опыт и молодость вдохновляют друг друга», — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Организаторы готовят немало сюрпризов, о которых расскажут со сцены в день шоу.

Тем временем VK Fest продолжает расширять лайнап. В Москве и Петербурге на Синей сцене выступит Ваня Дмитриенко, на Белой — Антоха MC, на Фиолетовой — Андрей Катиков и Merab Amzoevi. DJ-состав Радио Рекорд пополнится новыми именами, включая Кассету и POLICE IN PARIS — электронная сцена в этом году появится не только в Петербурге, но и в столице.

Фестиваль уже прошёл в Челябинске, Казани и Сириусе. В ближайшие выходные — 5 и 6 июля — VK Fest состоится в Санкт-Петербурге, а завершится 19 и 20 июля масштабным уикендом в московских Лужниках.

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