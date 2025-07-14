Морковь и свёкла подорожали в России более чем на 60%

08:33 14.07.2025

Морковь и свёкла стали лидерами по росту цен среди овощей в России с начала 2025 года.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата на 7 июля, стоимость этих корнеплодов выросла на 62,6% и 62,4% соответственно. Для сравнения, картофель, ранее возглавлявший антирейтинг, подорожал на 48,47%.

Несмотря на незначительное снижение цен на свёклу и картофель за последнюю неделю — на 3,8% и 2,6% соответственно, морковь продолжает расти в цене. Средняя недельная прибавка составила 4,5%, однако в ряде регионов динамика куда более резкая: так, в Удмуртии морковь подорожала сразу на 14,5%. В отдельных субъектах зафиксирован дефицит овоща.

Власти Кемеровской области объяснили его отсутствие тем, что запасы прошлогоднего урожая подошли к концу. Схожие жалобы поступают от жителей Башкирии.

Сложившуюся ситуацию на рынке подтверждают и в крупнейших аграрных объединениях страны, признавая, что проблема требует системных решений.