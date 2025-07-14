Морковь и свёкла подорожали в России более чем на 60%
Морковь и свёкла стали лидерами по росту цен среди овощей в России с начала 2025 года.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата на 7 июля, стоимость этих корнеплодов выросла на 62,6% и 62,4% соответственно. Для сравнения, картофель, ранее возглавлявший антирейтинг, подорожал на 48,47%.
Несмотря на незначительное снижение цен на свёклу и картофель за последнюю неделю — на 3,8% и 2,6% соответственно, морковь продолжает расти в цене. Средняя недельная прибавка составила 4,5%, однако в ряде регионов динамика куда более резкая: так, в Удмуртии морковь подорожала сразу на 14,5%. В отдельных субъектах зафиксирован дефицит овоща.
Власти Кемеровской области объяснили его отсутствие тем, что запасы прошлогоднего урожая подошли к концу. Схожие жалобы поступают от жителей Башкирии.
Сложившуюся ситуацию на рынке подтверждают и в крупнейших аграрных объединениях страны, признавая, что проблема требует системных решений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не звизди про цены!
Население уже давно ничем не занимается в деревне.Там где оно еще осталось.А приехавшие на лето дачники тоже покупают картошку в магазине.
Почему не предлагаешь?
На самом деле материал про овощи запоздал. Пятая колонна припоздала и особо разжечь недовольство не получится.
Уже пошел новый урожай, и цены пошли вниз. Вчера был в Ашане и сам удивился. Капуста, к примеру, стала по 23 руб. против 53 совсем недавно. Морковь 40, свекла 33 - тоже подешевели.
Как говорят ура патриоты - а если бы не набибулина то у нас была бы инфляция ого го какая, а это тьфу, стабильность, у нас же все миллионеры, машинами все заставленно
Царь опять скажет, что начали много (простите) жрать свеклы и моркови? Или еще что придумает?