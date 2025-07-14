Морковь и свёкла подорожали в России более чем на 60%

Морковь и свёкла стали лидерами по росту цен среди овощей в России с начала 2025 года.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата на 7 июля, стоимость этих корнеплодов выросла на 62,6% и 62,4% соответственно. Для сравнения, картофель, ранее возглавлявший антирейтинг, подорожал на 48,47%.

Несмотря на незначительное снижение цен на свёклу и картофель за последнюю неделю — на 3,8% и 2,6% соответственно, морковь продолжает расти в цене. Средняя недельная прибавка составила 4,5%, однако в ряде регионов динамика куда более резкая: так, в Удмуртии морковь подорожала сразу на 14,5%. В отдельных субъектах зафиксирован дефицит овоща.

Власти Кемеровской области объяснили его отсутствие тем, что запасы прошлогоднего урожая подошли к концу. Схожие жалобы поступают от жителей Башкирии.

Сложившуюся ситуацию на рынке подтверждают и в крупнейших аграрных объединениях страны, признавая, что проблема требует системных решений.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.07.2025, 15:44
    Гость: пустое дело

    Население уже давно ничем не занимается в деревне.Там где оно еще осталось.А приехавшие на лето дачники тоже покупают картошку в магазине.

  3. 14.07.2025, 15:38
    Гость: А вот если ввести продразверстку...

    Почему не предлагаешь?
    На самом деле материал про овощи запоздал. Пятая колонна припоздала и особо разжечь недовольство не получится.
    Уже пошел новый урожай, и цены пошли вниз. Вчера был в Ашане и сам удивился. Капуста, к примеру, стала по 23 руб. против 53 совсем недавно. Морковь 40, свекла 33 - тоже подешевели.

  4. 14.07.2025, 14:58
    Гость: Юри_й

    Как говорят ура патриоты - а если бы не набибулина то у нас была бы инфляция ого го какая, а это тьфу, стабильность, у нас же все миллионеры, машинами все заставленно

  5. 14.07.2025, 14:52
    Гость: Влад

    Царь опять скажет, что начали много (простите) жрать свеклы и моркови? Или еще что придумает?

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Могут и должны
Израиль хочет построить гигантский лагерь для 600 тысяч палестинцев
Почему сделка России и США состоится не сейчас
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В России предложили повысить транспортный налог для машин старше 15 лет
Избранное
Советы по уходу за садом на подоконнике
«То, что наступление Израиля на базы ХАМАС стало ответом на зверства ХАМАС, упоминается все реже»
Трейлер к фильму «Бременские музыканты»
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Алексей Козлов и Ансамбль Арсенал «Мир тесен»
«Яма, в которую Лукашенко затягивает Россию»: доверие белорусов к русским резко снизилось
Гражданская Оборона «Анархия в НГУ» (CD-релиз)
1973FEST, 25 марта, «BASE»
negative zero «Рептилия» (интернет-сингл)
Fakel «1985», «Old School»
«Майдан» в Польше: Варшава поплатилась за попытку «раскачать» Беларусь
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации