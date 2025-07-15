Россияне стали реже покупать игристое вино

09:05 15.07.2025

В России впервые с 2017 года зафиксировано снижение объёмов розничной торговли игристыми винами за первое полугодие, пишет РБК.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК) и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с января по июнь 2025 года продажи этой категории алкоголя уменьшились на 3,6% и составили 9,6 млн декалитров. Несмотря на снижение, это второй по величине результат за последние девять лет. С 2017 года рынок игристых демонстрировал стабильный рост, достигнув рекордного прироста более 1 млн дал в 2024 году.

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте тихих вин: за полгода продажи снизились на 1,6%, до 27,1 млн дал. Наиболее заметное падение зафиксировано в категории ликерных вин — минус 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению Александра Ставцева, вице-президента Ассоциации экспертов рынка ритейла, причиной снижения стало общее сокращение потребления товаров повседневного спроса, а также усиление ограничений на продажу алкоголя в отдельных регионах. Он отметил, что снижение продаж затронуло преимущественно импортную продукцию, тогда как спрос на отечественные вина остаётся относительно стабильным.

В целом, розничный оборот алкогольной продукции (за исключением напитков брожения) сократился на 12,9%, составив 97,3 млн дал. Почти все категории продемонстрировали падение, за исключением ликеро-водочной продукции и прочих крепких напитков — таких как виски, ром, джин и текила.