Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения при воспитании детей
Депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому максимальная сумма штрафа для родителей, которые не исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, может увеличиться с 500 до 2000 руб. Этот же проект ужесточает санкции за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, пишут "Ведомости".
Изменения будут внесены в ст. 5.35. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая касается неисполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас диапазон, в котором находится санкция по этой статье, – от 100 до 500 руб. При принятии закона штраф будет составлять от 500 до 2000 руб. Альтернативой штрафу могут стать обязательные работы до 100 часов.
Кроме того, поправки касаются ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Она дополняется нормой, согласно которой за изготовление или сбыт в целях пропаганды и приобретения с этими целями нацистской атрибутики гражданам грозит штраф до 2500 руб. с конфискацией предмета.
Комментарии читателей Оставить комментарий
... Публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики...
Блин! Придется все фильмы про войну в Госфильмофонде сжечь.Ведь кино и иллюстрации в книгах, картины и проч. - это как раз Публичное демонстрирование.Как говорится-Чтобы испоганить любую здравый мысль, нужно довести её до маразма.
В смысле?
Становится жизненной реалией анекдот:" Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, ты теперь будешь меньше есть.."
И какой идиот будет заводить детей, если всякие толстые тётки и бездетные лахудры из ювенальной юстиции будут произвольно вмешиваться в семейную жизнь? Для чего отцы будут вынуждены удовлетворять заоблачным требованиям депутатов к уровню жизни детей? Надорваться и умереть, но няню до 14 лет по ИХ законам ты УЖЕ содержать обязан. Выполнять уже существующие нормы невозможно по финансовым причинам. Пусть эти нормы "спящие", но жить под дамокловым мечом...
Прежде чем штрафовать - пропишите в законе, что такое неправильное содержание детей и процедуры работы ювенальщиков, которым следует запретить любое вмешательство без санкции прокурора. Есть УК, пусть будет ювенальный кодекс. Есть УПК, пусть будет ЮПК. И так далее. Кодифицируйте существующие акты и отмените лишние.
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Нашему законодательству не хватает лишь одного положения: родители несут 100% материальную ответственность за ущерб, нанесённый их детьми. Всё остальное - от иноагентов и грантоедов.
Штрафы, штрафы, штрафы, штрафы..... Штраф за жизнь пора уже придумать