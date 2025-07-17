Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения при воспитании детей

20:47 17.07.2025

Депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому максимальная сумма штрафа для родителей, которые не исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, может увеличиться с 500 до 2000 руб. Этот же проект ужесточает санкции за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, пишут "Ведомости".

Изменения будут внесены в ст. 5.35. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая касается неисполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас диапазон, в котором находится санкция по этой статье, – от 100 до 500 руб. При принятии закона штраф будет составлять от 500 до 2000 руб. Альтернативой штрафу могут стать обязательные работы до 100 часов.

Кроме того, поправки касаются ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Она дополняется нормой, согласно которой за изготовление или сбыт в целях пропаганды и приобретения с этими целями нацистской атрибутики гражданам грозит штраф до 2500 руб. с конфискацией предмета.