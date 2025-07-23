Глава РЕК: российским евреям не требуется внедрение традиционных ценностей

16:05 23.07.2025

Российским евреям не требуется внедрение традиционных ценностей, поскольку они исторически сохраняют и реализуют ценности семьи, многодетности, уважения к людям и патриотизма. Об этом заявил ТАСС президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис.

"Сейчас мы видим, что идут глобальные процессы перестройки базовых взаимоотношений между странами, на повестку дня выходят вопросы, которые до этого особо не поднимались, и, мне кажется, главное здесь - это те базовые ценности, которые проверены не годом и не десятилетиями, а тысячелетиями. Эти базовые ценности очень просты, однако выиграют именно те страны и те системы жизни, в которых эти принципы победят в большинстве народа. Российские евреи исторически за счет своего стиля жизни, за счет изоляции эти ценности сохранили, и это было просто, потому что они ровно так и жили. Им не надо возвращать эти ценности, потому что они их не теряли", - сказал Генцис.

По его словам, среди этих ценностей - семейственность, многодетность и религиозное уважение к другим людям.

"Очень важны семейные ценности, посмотрите на еврейские семьи - это пример добрых, уважительных, многолетних отношений, в которых муж уважает жену, а жена уважает мужа, они живут вместе и рожают детей. И здесь мы видим следующий постулат - это многодетность, то, что сейчас является одной из важнейших повесток в России. Посмотрите, еврейские семьи многодетные - три, четыре, пять, семь, девять детей бывает, и это происходит в наше время, в нашей стране", - отметил Генцис.

Президент РЕК подчеркнул, что еврейское сообщество может показывать пример традиционных ценностей. "В этом смысле сейчас мы можем демонстрировать пример того, как можно жить долго, в любви и в уважении, растить детей, добиваться хороших результатов и быть счастливым", - уточнил общественный деятель.