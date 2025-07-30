Сотни компаний внесены в реестр недобросовестных работодателей

10:10 30.07.2025

По состоянию на конец июля 2025 года в реестре недобросовестных работодателей, созданном Рострудом в текущем году, числится уже 240 организаций, пишет газета «Известия».

Отмечается, что в этот список попадают компании и индивидуальные предприниматели, которые нарушают трудовое законодательство — например, платят сотрудникам ниже установленного МРОТ или используют гражданско-правовые договоры вместо трудовых, чтобы сократить издержки.

Наиболее часто подобные практики встречаются в транспортной отрасли, сфере клининга, информационных технологий и бытовых услуг, рассказала член Ассоциации юристов России, специалист по предпринимательскому праву Наталья Стрешкина.

Попадание в реестр может обернуться серьёзными последствиями для бизнеса: усложнится привлечение новых сотрудников, возрастёт внимание со стороны контролирующих органов, может быть ограничен доступ к мерам господдержки, а также пострадает репутация компании. Кроме того, банки могут отказать в открытии расчётных счетов или выдаче кредита, отметила юрист.

Роструд напоминает: соглашаясь на неофициальное оформление, работник добровольно отказывается от большинства законных прав. Его лишают оплачиваемых отпусков, больничных, декретных, компенсаций при травмах и несчастных случаях. Также он не сможет претендовать на налоговые вычеты и пособие при увольнении, а стаж, необходимый для выхода на пенсию, не будет учитываться.

По словам Стрешкиной, у неоформленного сотрудника нет гарантий получения зарплаты, выше риск быть уволенным без объяснений и получить отказ при попытке взять кредит. В случае конфликта с работодателем защитить свои права без трудового договора крайне затруднительно.