Сотни компаний внесены в реестр недобросовестных работодателей

По состоянию на конец июля 2025 года в реестре недобросовестных работодателей, созданном Рострудом в текущем году, числится уже 240 организаций, пишет газета «Известия».

Отмечается, что в этот список попадают компании и индивидуальные предприниматели, которые нарушают трудовое законодательство — например, платят сотрудникам ниже установленного МРОТ или используют гражданско-правовые договоры вместо трудовых, чтобы сократить издержки.

Наиболее часто подобные практики встречаются в транспортной отрасли, сфере клининга, информационных технологий и бытовых услуг, рассказала член Ассоциации юристов России, специалист по предпринимательскому праву Наталья Стрешкина.

Попадание в реестр может обернуться серьёзными последствиями для бизнеса: усложнится привлечение новых сотрудников, возрастёт внимание со стороны контролирующих органов, может быть ограничен доступ к мерам господдержки, а также пострадает репутация компании. Кроме того, банки могут отказать в открытии расчётных счетов или выдаче кредита, отметила юрист.

Роструд напоминает: соглашаясь на неофициальное оформление, работник добровольно отказывается от большинства законных прав. Его лишают оплачиваемых отпусков, больничных, декретных, компенсаций при травмах и несчастных случаях. Также он не сможет претендовать на налоговые вычеты и пособие при увольнении, а стаж, необходимый для выхода на пенсию, не будет учитываться.

По словам Стрешкиной, у неоформленного сотрудника нет гарантий получения зарплаты, выше риск быть уволенным без объяснений и получить отказ при попытке взять кредит. В случае конфликта с работодателем защитить свои права без трудового договора крайне затруднительно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2025, 13:26
    Гость: Таков реальный расклад.

    Китай старается чтобы РФ не проиграла (в Войне), и чтобы РФ была на стороне Китая, а не в союзе с Европой и не в союзе со США. Вот это весь интерес Китая. И для Китая, в общем, не так важно, идет или не идет Война. Главное, чтобы РФ была слабой, разваливающейся и послушной Китаю. Вот весь китайский интерес. И РФ быстро слабеет и разваливается; это стало очевидно в 2025 году. И это действительно страшно. РФ загнала себя за годы Войны в тупик, из которого выхода нет. В этом тупике можно только умирать, и разлагаться. (И Китай это вполне устраивает).

    Также Китай будет использовать РФ (или уже использует) как такую куклу на руке для угроз окружающим странам. Россия еще, к тому же член Совета Безопасности ООН, что тоже полезно.

    РФ для Китая – это рынок сбыта, куда можно сбросить что-то китайское.

    Китай также будет поставлять комплектующие (для дронов), чтобы Россия каким-то образом сохраняла возможность вести войну.

  4. 30.07.2025, 11:50
    Гость: Дальше

    будет только хуже. То, что советская пропаганда врала про звериный оскал капитализма, неожиданно оказалось правдой.

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