Сотни компаний внесены в реестр недобросовестных работодателей
По состоянию на конец июля 2025 года в реестре недобросовестных работодателей, созданном Рострудом в текущем году, числится уже 240 организаций, пишет газета «Известия».
Отмечается, что в этот список попадают компании и индивидуальные предприниматели, которые нарушают трудовое законодательство — например, платят сотрудникам ниже установленного МРОТ или используют гражданско-правовые договоры вместо трудовых, чтобы сократить издержки.
Наиболее часто подобные практики встречаются в транспортной отрасли, сфере клининга, информационных технологий и бытовых услуг, рассказала член Ассоциации юристов России, специалист по предпринимательскому праву Наталья Стрешкина.
Попадание в реестр может обернуться серьёзными последствиями для бизнеса: усложнится привлечение новых сотрудников, возрастёт внимание со стороны контролирующих органов, может быть ограничен доступ к мерам господдержки, а также пострадает репутация компании. Кроме того, банки могут отказать в открытии расчётных счетов или выдаче кредита, отметила юрист.
Роструд напоминает: соглашаясь на неофициальное оформление, работник добровольно отказывается от большинства законных прав. Его лишают оплачиваемых отпусков, больничных, декретных, компенсаций при травмах и несчастных случаях. Также он не сможет претендовать на налоговые вычеты и пособие при увольнении, а стаж, необходимый для выхода на пенсию, не будет учитываться.
По словам Стрешкиной, у неоформленного сотрудника нет гарантий получения зарплаты, выше риск быть уволенным без объяснений и получить отказ при попытке взять кредит. В случае конфликта с работодателем защитить свои права без трудового договора крайне затруднительно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Китай старается чтобы РФ не проиграла (в Войне), и чтобы РФ была на стороне Китая, а не в союзе с Европой и не в союзе со США. Вот это весь интерес Китая. И для Китая, в общем, не так важно, идет или не идет Война. Главное, чтобы РФ была слабой, разваливающейся и послушной Китаю. Вот весь китайский интерес. И РФ быстро слабеет и разваливается; это стало очевидно в 2025 году. И это действительно страшно. РФ загнала себя за годы Войны в тупик, из которого выхода нет. В этом тупике можно только умирать, и разлагаться. (И Китай это вполне устраивает).
Также Китай будет использовать РФ (или уже использует) как такую куклу на руке для угроз окружающим странам. Россия еще, к тому же член Совета Безопасности ООН, что тоже полезно.
РФ для Китая – это рынок сбыта, куда можно сбросить что-то китайское.
Китай также будет поставлять комплектующие (для дронов), чтобы Россия каким-то образом сохраняла возможность вести войну.
советская пропаганда еще не все рассказывала.
штрафных списков, хороших и разных!
будет только хуже. То, что советская пропаганда врала про звериный оскал капитализма, неожиданно оказалось правдой.