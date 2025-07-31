Верховный суд РФ признал правомерной самооборону при нападении с дубинками

13:59 31.07.2025

Верховный суд РФ признал правомерным применение самообороны в случае нападения с использованием резиновых дубинок. Об этом говорится в определении Судебной коллегии по уголовным делам.

"Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства", - цитирует определение ТАСС.

Суд также подчеркнул, что если посягательство завершилось, но его окончание не было очевидным для обороняющегося, то последующая защита также может подпадать под состояние необходимой обороны.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство после того, как он нанес удары ножом двум людям, ворвавшимся в его дом. Один из нападавших погиб, второй получил ранения. Как следует из материалов дела, потерпевшие избили обвиняемого резиновыми дубинками.

Первая инстанция квалифицировала действия подсудимого как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 и 114 УК РФ). Суд указал, что осужденный действовал с оборонительным умыслом, однако использовал несоразмерные меры защиты.

Апелляционный суд отменил приговор, признав действия мужчины умышленными преступлениями. При этом инстанция отметила, что противоправные действия начались с нападения потерпевших, но непосредственная угроза, по мнению суда, в адрес самого подсудимого не была зафиксирована.

Верховный суд не согласился с такими выводами. По мнению суда, наличие угрозы жизни и здоровью может быть подтверждено не только фактом нападения, но и демонстрацией оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, что имело место в данном случае. Судебная коллегия направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.