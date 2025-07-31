Верховный суд РФ признал правомерной самооборону при нападении с дубинками
Верховный суд РФ признал правомерным применение самообороны в случае нападения с использованием резиновых дубинок. Об этом говорится в определении Судебной коллегии по уголовным делам.
"Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства", - цитирует определение ТАСС.
Суд также подчеркнул, что если посягательство завершилось, но его окончание не было очевидным для обороняющегося, то последующая защита также может подпадать под состояние необходимой обороны.
Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство после того, как он нанес удары ножом двум людям, ворвавшимся в его дом. Один из нападавших погиб, второй получил ранения. Как следует из материалов дела, потерпевшие избили обвиняемого резиновыми дубинками.
Первая инстанция квалифицировала действия подсудимого как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 и 114 УК РФ). Суд указал, что осужденный действовал с оборонительным умыслом, однако использовал несоразмерные меры защиты.
Апелляционный суд отменил приговор, признав действия мужчины умышленными преступлениями. При этом инстанция отметила, что противоправные действия начались с нападения потерпевших, но непосредственная угроза, по мнению суда, в адрес самого подсудимого не была зафиксирована.
Верховный суд не согласился с такими выводами. По мнению суда, наличие угрозы жизни и здоровью может быть подтверждено не только фактом нападения, но и демонстрацией оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, что имело место в данном случае. Судебная коллегия направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Суд указал, что осужденный действовал с оборонительным умыслом, однако использовал несоразмерные меры защиты."
Иногда стряпчие и прокурорские доходят до маразма.
Это же надо придумать такую формулировку "осужденный действовал с оборонительным умыслом", вроде он притаился в квартире выжидая когда к нему два бандоса ворвутся и будут его избивать. Умысел у него подлый такой, оборонятся от нападающих. "Несоразмерные меры защиты" это что вообще? А соразмерные это какие? Сказать им "подождите я тоже найду резиновую дубинку и буду от вас отбиваться ею"? Кидать в них подушками что бы упаси бог не поранить? А то потом по судам затаскают...Или процитировать УК?
Пострадавший наверняка знал что его не забьют по голове как мамонта? -"ну и ладно, бейте, главное что бы у чиновников потом бумажная формулировка срослась.."
У амеров с 18 века действует закон- можно применять любое оружие к тем, кто ворвался в дом, наповал, и это не подлежит юридической ответственности.
Только в России наморщив лбы и дуя щёки бумажные люди изобретают какие то маразматические формулировки, что бы связать тёплое с мягким.
Судей "первой и апеляционной" - к едрене фене.
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А то, что они ворвались в дом никак не фигурирует?
Логику придумали юристы. Своё изобретение как хотят так и применяют. Имеют право