Лавовый поток с Ключевского вулкана угрожает крупнейшему леднику Камчатки

08:10 1.08.2025

На Камчатке активизировалось извержение Ключевского вулкана — по данным природоохранной сети «Вулканы Камчатки», по юго-западному склону вулкана движется лавовый поток протяжённостью около полутора километров.

По информации вулканологов, он направляется в сторону ледника Богдановича — одного из крупнейших на полуострове.

При дальнейшем приближении раскалённой лавы возможно интенсивное таяние ледяной массы, что создаёт риск возникновения лахаров — мощных грязевых потоков. Они могут пройти по руслу реки Студеная и представляют серьёзную угрозу как природной среде, так и инфраструктуре.

Специалисты также предупреждают о вероятности фреатических взрывов — паровых выбросов, возникающих при взаимодействии лавы с водой. В случае их возникновения высота пеплового шлейфа может достичь 10 километров над уровнем моря.

Подобная картина уже наблюдалась в 2023 году. Тогда лахары, вызванные таянием ледников Богдановича и Эрмана в результате вулканической активности, разрушили участки автотрассы Козыревск — Петропавловск-Камчатский. Дорога оказалась непроезжей и потребовала экстренного ремонта.

Сейчас специалисты продолжают мониторинг ситуации, оценивая возможные последствия дальнейшего движения лавы и её взаимодействия с ледяными массами.