Почти 130 малых городов в России оказались под угрозой исчезновения

Ляли, Коми, Россия

Почти 130 малых городов в России могут в перспективе исчезнуть с карты страны. В этих населенных пунктах сегодня проживает порядка 3,4 млн человек, однако за последнее десятилетие их число сократилось более чем на 314 тысяч. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

По оценкам экспертов, ключевыми причинами такой депопуляции становятся уменьшение занятости, уход малого и среднего бизнеса и общее старение населения.

«Особенно заметное сокращение численности жителей наблюдается в северных промышленных центрах — угольных, металлургических и лесозаготовительных городах, а также в периферийных населённых пунктах депрессивных регионов», — отмечают авторы исследования.

Заведующий лабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степан Земцов подчеркнул, что «сжатие» малых городов зачастую затягивается на несколько поколений.

При этом он отметил, что подобные процессы могут быть обращены вспять при условии появления новых экономических стимулов: это может быть строительство промышленных и агропромышленных кластеров, развитие туризма, запуск инвестиционных проектов или возрождение локального производства.

«Если создать подходящие условия — например, перераспределить логистические потоки или поддержать новые производства, — малый город способен вновь обрести утраченные социально-экономические функции», — пояснил Земцов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2025, 11:26
    Гость: дуб

    Мину заложили коммунисты, когда 80 тыш заводов фабрик космической скорость отравили под металлом, а скока населённых пунктов исчезло в тихой- тысячами.
    -
    Зачем сегодня забили в колокола, где эти МУЖЕСТВЕННЫЕ люди, небойсь упакованные прижились на вывезенные баксы в гнилом западе, за смелое крушение, то что не создавали сами, кровью и потом создавало старшее поколение отцы и деды наши.....

  3. 05.08.2025, 10:23
    Гость: Николай

    "...процессы могут быть обращены вспять при условии появления новых экономических стимулов..."
    Да, конечно. Но только никто в российском руководстве НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭТОМ, скорее наоборот.
    Довольно большие надежды мы в самом начале 2000-х возлагали на нового руководителя страны, но им не суждено было сбыться, вакханалия развала при нём достигла апогея и конца этой "стабильности" не видно.
    Например, я жил в небольшом городе, население которого в середине 1960-х годах составляло около 50 тысяч, а вот последняя перепись населения начала 2020-х выдала перл, население "возросло" до 47 тысяч! Как в таких случаях говорят наши чиновники: "Наблюдается отрицательный рост"...
    И это в городе, построенном для нефтяников...

  4. 05.08.2025, 10:18
    Гость: Лучезар

    Вся Россия и весь русский народ уже под угрозой исчезновения- благодаря титаническим усилиям росвласти.

  5. 05.08.2025, 10:03
    Гость: Почти 130 малых городов в России

    могут в перспективе исчезнуть с карты страны.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/08/05/rossiya/918205-pochti-130-malykh-gorodov-v-rossii-okazalis-pod-ugrozoi-ischeznov

    А нам территорий не хватает,

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«Удаленщиков — на СВО!»: Блокировки Сети в регионах РФ наводят на мысли о провокациях чиновников
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Росстат: средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Азербайджанское СМИ написало о Кенигсберге и Орынборе
Трамп приказал передислоцировать две атомные подлодки из-за слов Медведева
Избранное
Открытие летней террасы, 1 мая, «16 Тонн»
Украина загоняет в тупик переговоры по Донбассу
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых
Лето без отравлений – возможно ли?
ANNA PEROVA - Голос хамелеон
ФЛИП «Скверная муза» (интернет-сингл)
Tequilajazzz подарила на Старый Новый год «Камни» и «масонские» сертификаты
Бандеровцы из Тарусы
Сергей Бобунец, 15 апреля, «16 Тонн»
«Теплая Трасса» и др. («Третий день весны»), 3 марта «Китайский Летчик Джао Да»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации