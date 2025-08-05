Почти 130 малых городов в России оказались под угрозой исчезновения

08:10 5.08.2025

Почти 130 малых городов в России могут в перспективе исчезнуть с карты страны. В этих населенных пунктах сегодня проживает порядка 3,4 млн человек, однако за последнее десятилетие их число сократилось более чем на 314 тысяч. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

По оценкам экспертов, ключевыми причинами такой депопуляции становятся уменьшение занятости, уход малого и среднего бизнеса и общее старение населения.

«Особенно заметное сокращение численности жителей наблюдается в северных промышленных центрах — угольных, металлургических и лесозаготовительных городах, а также в периферийных населённых пунктах депрессивных регионов», — отмечают авторы исследования.

Заведующий лабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степан Земцов подчеркнул, что «сжатие» малых городов зачастую затягивается на несколько поколений.

При этом он отметил, что подобные процессы могут быть обращены вспять при условии появления новых экономических стимулов: это может быть строительство промышленных и агропромышленных кластеров, развитие туризма, запуск инвестиционных проектов или возрождение локального производства.

«Если создать подходящие условия — например, перераспределить логистические потоки или поддержать новые производства, — малый город способен вновь обрести утраченные социально-экономические функции», — пояснил Земцов.