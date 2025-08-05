Почти 130 малых городов в России оказались под угрозой исчезновения
Почти 130 малых городов в России могут в перспективе исчезнуть с карты страны. В этих населенных пунктах сегодня проживает порядка 3,4 млн человек, однако за последнее десятилетие их число сократилось более чем на 314 тысяч. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
По оценкам экспертов, ключевыми причинами такой депопуляции становятся уменьшение занятости, уход малого и среднего бизнеса и общее старение населения.
«Особенно заметное сокращение численности жителей наблюдается в северных промышленных центрах — угольных, металлургических и лесозаготовительных городах, а также в периферийных населённых пунктах депрессивных регионов», — отмечают авторы исследования.
Заведующий лабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степан Земцов подчеркнул, что «сжатие» малых городов зачастую затягивается на несколько поколений.
При этом он отметил, что подобные процессы могут быть обращены вспять при условии появления новых экономических стимулов: это может быть строительство промышленных и агропромышленных кластеров, развитие туризма, запуск инвестиционных проектов или возрождение локального производства.
«Если создать подходящие условия — например, перераспределить логистические потоки или поддержать новые производства, — малый город способен вновь обрести утраченные социально-экономические функции», — пояснил Земцов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мину заложили коммунисты, когда 80 тыш заводов фабрик космической скорость отравили под металлом, а скока населённых пунктов исчезло в тихой- тысячами.
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Зачем сегодня забили в колокола, где эти МУЖЕСТВЕННЫЕ люди, небойсь упакованные прижились на вывезенные баксы в гнилом западе, за смелое крушение, то что не создавали сами, кровью и потом создавало старшее поколение отцы и деды наши.....
Свято место пусто не бывает. В РФ более 150 народов.
"...процессы могут быть обращены вспять при условии появления новых экономических стимулов..."
Да, конечно. Но только никто в российском руководстве НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭТОМ, скорее наоборот.
Довольно большие надежды мы в самом начале 2000-х возлагали на нового руководителя страны, но им не суждено было сбыться, вакханалия развала при нём достигла апогея и конца этой "стабильности" не видно.
Например, я жил в небольшом городе, население которого в середине 1960-х годах составляло около 50 тысяч, а вот последняя перепись населения начала 2020-х выдала перл, население "возросло" до 47 тысяч! Как в таких случаях говорят наши чиновники: "Наблюдается отрицательный рост"...
И это в городе, построенном для нефтяников...
Вся Россия и весь русский народ уже под угрозой исчезновения- благодаря титаническим усилиям росвласти.
могут в перспективе исчезнуть с карты страны.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/08/05/rossiya/918205-pochti-130-malykh-gorodov-v-rossii-okazalis-pod-ugrozoi-ischeznov
А нам территорий не хватает,