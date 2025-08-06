По делу экс-госсекретаря Дагестана Магомедова арестованы активы на ₽3 млрд

13:43 6.08.2025

У бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовали имущество на три миллиарда рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей", — цитирует сообщение спецслужбы РИА Новости.

Схему по хищению крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе вскрыла ФСБ вместе с Генпрокуратурой и МВД. По данным ведомства, Магомедов использовал административный ресурс для незаконного перевода предприятия в республиканскую собственность с последующей его продажей подконтрольным лицам по заниженной цене.

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, который удовлетворил суд. Было возбуждено дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов, проведены 70 обысков, изъяты ценные предметы и деньги.

