Минцифры разработало схему доступа к онлайн-сервисам при ограничениях сети

08:10 8.08.2025

Минцифры совместно с крупнейшими операторами связи согласовало техническое решение, которое позволит гражданам использовать основные интернет-сервисы даже при введении ограничений доступа к мобильной сети. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в рамках форума «Цифровая эволюция», пишет «Интерфакс»

Речь идёт о так называемом «белом списке» — перечне сайтов и приложений, к которым гарантируется доступ. По словам министра, туда войдут жизненно важные сервисы: маркетплейсы, службы доставки, вызов такси и другие платформы повседневного назначения.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», — пояснил он.

Кроме того, особое внимание уделено функционированию устройств, работающих по технологии M2M (machine-to-machine), включая банкоматы и терминалы самообслуживания. «Мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее», — добавил Шадаев.