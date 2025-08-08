Минцифры разработало схему доступа к онлайн-сервисам при ограничениях сети

Минцифры совместно с крупнейшими операторами связи согласовало техническое решение, которое позволит гражданам использовать основные интернет-сервисы даже при введении ограничений доступа к мобильной сети. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в рамках форума «Цифровая эволюция», пишет «Интерфакс»

Речь идёт о так называемом «белом списке» — перечне сайтов и приложений, к которым гарантируется доступ. По словам министра, туда войдут жизненно важные сервисы: маркетплейсы, службы доставки, вызов такси и другие платформы повседневного назначения.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», — пояснил он.

Кроме того, особое внимание уделено функционированию устройств, работающих по технологии M2M (machine-to-machine), включая банкоматы и терминалы самообслуживания. «Мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее», — добавил Шадаев.

  1. 08.08.2025, 10:44
    Гость: Конечно

    И правильно и давно пора! Не нужны нам эти бесовские интернеты. Нормальным людям обычного проводного телефона хватит, а новости все в телевизоре скажут. Полез доставать с антресолей в гараже проверенный временем ТАИ-43.

