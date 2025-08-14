Ушаков назвал центральную тему саммита Путина и Трампа

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на предстоящей 15 августа встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске главной темой станет урегулирование украинского кризиса, пишет ТАСС.

Он напомнил, что этот вопрос уже обсуждался 6 августа в Кремле с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

По словам Ушакова, в ходе встречи также планируется рассмотреть более широкий круг задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, а также обсудить актуальные международные и региональные проблемы.

Кроме того, ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере экономики и торговли.

  1. 14.08.2025, 15:22
    Гость: Старый

    Если это так, то "встреча" закончится ничем. Тупо. Такими саммитами обычно укрепляют связи между странами, и готовят их заранее, оставляя главам лишь подписи под документами. Политика выродилась до уровня балагана? Или... нас отвлекают на негодную цель.

  2. 14.08.2025, 14:14
    Гость: Ну обалдеть

    до чего же проницательный этот Ушаков. С ходу назвал главную тему, это же надо!

