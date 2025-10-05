Игорь Димитриев: «Молодежные движения опыляют друг друга удачными придумками»

В мире одновременно вспыхнули массовые протесты — на разных континентах, в разных политических системах, но получившие уже общее имя: Generation Z protests

Наибольшую известность получили недавние события в Непале, где молодежные протесты свергли правительство. Но это не исключение, а часть глобальной волны: в Перу молодые требуют пересмотра пенсионной реформы и выступают против коррупции, в Мадагаскаре — против перебоев с водой и электричеством, в Марокко — против роскошных трат на стадионы при разваленном здравоохранении, в Восточном Тиморе — против дорогих машин для депутатов, в Индонезии — против привилегий парламентариев, в пакистанском Белуджистане — против арестов и исчезновений активистов.

В каждом случае своя специфика и повестка, но вместе это складывается в единый феномен. Причины понятны: многочисленное, неустроенное поколение Z (так называют родившихся с конца 90-х до начала 2010-х - это первое поколение имеющее доступ к сети интернет) сталкивается с безработицей, коррупцией, недоступностью базовых благ. Но в отличие от людей XX века, эта молодежь держит гаджеты в руках, хоть и слабо образована, но имеет широкий кругозор и не верит старым телевизионным сказкам. Они не понимают, почему всю жизнь должны терпеть одних и тех же «дедов» у власти, хотя не имеют конкретного плана преобразований. А это уже используют разные заинтересованные силы.

Организация протестов тоже изменилась: Telegram, WhatsApp*, TikTok и устаревший Facebook* стали не менее важными, чем партийные штабы и профсоюзы в прошлом. TikTok это вообще усовершенствованная версия бумажной листовки - даёт краткую идеологическую информацию в картинках. Мессенджеры моментально собирают многотысячные толпы. Более того, протестующие зачастую оказываются организованнее и мобильнее, чем силовики. Попытки властей отключать интернет рождают новые формы связи — офлайн-мессенджеры работающие через Bluetooth (вспомните Гонконг 2019 года и Bridgefy) или новые решения вроде Bitchat, которые уже активно используют на Мадагаскаре. А на горизонте — спутниковый интернет, который сделает блокировки ещё сложнее.

Итак, что общего во всех случаях? Молодёжный демографический взрыв, устаревшие элиты у власти, социально-экономическое недовольство, отсутствие четкого идеологического окраса, как в прошлом веке, когда были марксисты, фашисты и проч. А также обмен опытом протестующих в разных странах. Если в эпоху арабской весны протесты перепрыгивали через границы, но это происходило внутри единого языкового пространства, то теперь автоперевод в глобальных соцсетях стирает границы: молодежные движения опыляют друг друга удачными придумками.

* принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

Источник: Игорь Димитриев
Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.10.2025, 20:07
    Гость: Александр С.

    "...в Марокко — против роскошных трат на стадионы при разваленном здравоохранении, в Восточном Тиморе — против дорогих машин для депутатов, в Индонезии — против привилегий парламентариев, в пакистанском Белуджистане — против арестов и исчезновений активистов." Прямо как об РФ прочитал, только у нас пока говорят, а не действуют. Видно, ой как далеко африканцам до русских по части рабского долготерпения.

  3. 05.10.2025, 19:40
    Гость: Ни чё се сравнения

    тематические протесты, и полное уничтожение государства Непал. Это фактически перезапуск государства, вероятно на новой основе. Тут не опыление, а пыльный мешок на голове автора.

  4. 05.10.2025, 18:58
    Гость: Skeptik

    Молодёжные движения украинсевь опыляют себя рассказами о евро халяве, сладкой жизни, евроценностями , тансгендерами трансвеститами, феминизмом и прочее гадостью разрушающей Европу.
    И ещё фашисткой символикой ненавистью и славой Украине, москаля на гиляку.
    И ещё засоряют укро спамом интернет.
    Благодарят кремль за возможность сбежать с территории у.

  5. 05.10.2025, 18:34
    Гость: 30+ лет коту под хвост

    сейчас эти 40-50 летние только начинают понимать,как их в 90х годах пустили по Миру в буквальном смысле.
    А те,кто это сделал в угоду мировой буржуазии, оттачивают свои навыки на новых, теперь уже "прогрессивных", оппортунистах.

