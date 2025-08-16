Избиратели из других регионов смогут проголосовать в Москве в ТЦ и метро
В сентябре в Москве откроются 14 экстерриториальных избирательных участков для жителей 19 регионов России. Это позволит гражданам, находящимся в столице в дни голосования, выбрать главу своего субъекта Федерации, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на ЦИК России.
Голосование пройдет с 12 по 14 сентября, участки разместят в торговых центрах, офисах госуслуг, метро и других общественных местах. Они будут работать с 08:00 до 20:00, а голосовать можно будет на любом удобном участке вне зависимости от места регистрации.
В выборах смогут участвовать жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, а также Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского краев, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя.
Московская избирательная комиссия обеспечит возможность голосования для граждан, временно находящихся в столице, что позволит им реализовать избирательное право без необходимости приезжать в регион в дни выборов.
Хочу проголосовать в общественном туалете! Я, правда, в сортах дерьма не разбираюсь, но, думаю, туалет самое подходящее место для "выборов".
А на пеньке и в ларьке?
Балаган развивается с каждым годом
Не переживайте , бюджет компенсирует расходы за счёт новой нефти.
А почему только в метро, почему нет возможности "голосовать" на автобусных остановках?