Избиратели из других регионов смогут проголосовать в Москве в ТЦ и метро

© KM.RU, Алексей Белкин

В сентябре в Москве откроются 14 экстерриториальных избирательных участков для жителей 19 регионов России. Это позволит гражданам, находящимся в столице в дни голосования, выбрать главу своего субъекта Федерации, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на ЦИК России.

Голосование пройдет с 12 по 14 сентября, участки разместят в торговых центрах, офисах госуслуг, метро и других общественных местах. Они будут работать с 08:00 до 20:00, а голосовать можно будет на любом удобном участке вне зависимости от места регистрации.

В выборах смогут участвовать жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, а также Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского краев, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя.

Московская избирательная комиссия обеспечит возможность голосования для граждан, временно находящихся в столице, что позволит им реализовать избирательное право без необходимости приезжать в регион в дни выборов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2025, 13:46
    Гость: именно!

    Хочу проголосовать в общественном туалете! Я, правда, в сортах дерьма не разбираюсь, но, думаю, туалет самое подходящее место для "выборов".

  5. 17.08.2025, 17:56
    Гость: Полная дискриминация

    А почему только в метро, почему нет возможности "голосовать" на автобусных остановках?

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением
Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев перечислил первые результаты саммита на Аляске
FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт
Избранное
«Танцы минус» провели себе детокс с помощью концерта новых песен
Новогодняя акустика с Люсей Маховой («Дайте Два»), 5 января, «16 Тонн Арбат»
Геополитические итоги 2020 года
Глеб Самойлов и The Matrixx, 23 апреля, «Известия Hall»
Бензобак «Не бывает» (интернет-сингл)
Кинопремьера сериала «Король и Шут»: а во мне — и он всему виной — скалится Иной
наше последнее лето «Убежать» (интернет-сингл)
«Вопрос Украины – это не вопрос имперских амбиций России. Это вопрос имперских амбиций Запада и США»
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
Ангел НеБес «Небо плачет по Шуту» (ремейк)
Plotnik 82 – Манагер «Берия»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации