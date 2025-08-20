Операторов обяжут сообщать силовикам о подозрении на киберпреступления

Иными словам ОПЯТЬ исполнительная власть, роль которой Исполнять законы выдвинутые парламентом -Диктует какие права могут быть у граждан рф... для удобства ментов.

Как буд-то эти граждане родились и живут для удобства ментов, а не наоборот..

Все перервернуто с ног на голову.

Однако снова обращу внимание на СИНХРОННОСТЬ атаки кремлевских на права людей с Идентичными атаками Левых по всему Миру.

Все то же самое происходит в ЕС, Британии, еще недавно все так же делалось в сша..

Возникает логичный вопрос КТО Этим Управляет и кто такие тогда тн правительство рф если оно не выражает интересы граждан рф, а исполняет приказы из-за бугра?

Существует подразделение сборища фашистов в Давосе "Глобальная коалиция за цифровую безопасность", известно это эта организация один из активных толкателей цифрового фашизма, совместно с ООН..

Источник этих усилий в том как Кагал проиграл войну в грузии 2008го - исключительно потому что по всему Миру в интернете разгромили пропаганду США и выволокли на свет факт что именно грузия Напала на рф.. и в результате получила по мордасам.

Кагал раз за разом получал провалы именно из-за свободы обмена иформацией в Интернете.

Государство очень не любит свободы вообще, свободу слова в особенности.