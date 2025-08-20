Операторов обяжут сообщать силовикам о подозрении на киберпреступления
Власти собираются обязать операторов связи, провайдеров и другие подобные организации уведомлять правоохранительные органы о выявлении признаков киберпреступлений, это одна из мер плана реализации концепции противодействия таким нарушениям, сообщает РБК.
«Будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий», - говорится в сообщении правительства.
Среди других мер, указанных в плане, есть предложение увеличить срок давности привлечения к ответственности за правонарушения в области персональных данных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Именно так как Вы сказали - граждане живут и работают для удобства ментов. Но не только. Ещё судей, прокуроров, следаков и прочих юристов. По другому и быть не может!!!
Все мошенники РФ ушли в МАХ.
СИИ:
"Полиция раскрыла первый случай мошенничества в Max.
14 августа аферисты украли у жительницы Курска 444 тысячи рублей. Они связались с жертвой через национальный мессенджер. После потери денег она обратилась в полицию. Как оказалось, мошенники находились за границей, но у них был посредник в России. Правохранителей удивила лёгкость с которой мошенникам удалось провернуть это дело"
Иными словам ОПЯТЬ исполнительная власть, роль которой Исполнять законы выдвинутые парламентом -Диктует какие права могут быть у граждан рф... для удобства ментов.
Как буд-то эти граждане родились и живут для удобства ментов, а не наоборот..
Все перервернуто с ног на голову.
Однако снова обращу внимание на СИНХРОННОСТЬ атаки кремлевских на права людей с Идентичными атаками Левых по всему Миру.
Все то же самое происходит в ЕС, Британии, еще недавно все так же делалось в сша..
Возникает логичный вопрос КТО Этим Управляет и кто такие тогда тн правительство рф если оно не выражает интересы граждан рф, а исполняет приказы из-за бугра?
Существует подразделение сборища фашистов в Давосе "Глобальная коалиция за цифровую безопасность", известно это эта организация один из активных толкателей цифрового фашизма, совместно с ООН..
Источник этих усилий в том как Кагал проиграл войну в грузии 2008го - исключительно потому что по всему Миру в интернете разгромили пропаганду США и выволокли на свет факт что именно грузия Напала на рф.. и в результате получила по мордасам.
Кагал раз за разом получал провалы именно из-за свободы обмена иформацией в Интернете.
Государство очень не любит свободы вообще, свободу слова в особенности.
Все это правильно, но меня смущает несколько вопросов киберпреступности. Куда расходуются украденные мошенниками деньги и откуда у престарелых пенсионеров десятки миллионов? Может кто подскажет откуда у вдовы генерала 36 миллионов рублей и килограммы золота, а главное как мог их заработать на окладе военный прослуживший за 3-4 года генералом? Почему банки проводят переводы на несколько миллионов неизвестным получателям? Почему до сих пор власти не обращали серьезное внимание на этот вид преступности? И т.д.
«Кто написал четыре миллиона доносов?»