В России начнут проверять сотовые номера, привязанные к госуслугам
Сотовые номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность, сообщает ТАСС.
Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги. Теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Если указанному человеку номер уже не принадлежит, его будут откреплять от учетной записи.
Задача поставлена Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФСБ. Срок выполнения - четвертый квартал 2026 года. Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.
Как отмечал президент России Владимир Путин на коллегии МВД, в 2024 году ущерб от кибермошенничества превысил 200 млрд рублей. Причем почти четверть обманутых - это пенсионеры.
И как спрашивается они узнают кто пенсионер и какой у него номер телефона? Как только Государство занялось "цифровизацией" - так появились "киберпреступления".
Совпадение однако..
Точно, все номера передадут настоящим хозяевам - хихильским жуликам.
Плюсую жёстко! :-)
Первыми, понятное дело, позвонят злоумышленники.
Ничего говорить по этому поводу не буду. Всё и так понятно. Просто заблокирую у себя этот ресурс. Спорить с троллями - дело абсолютно бессмысленное, это равносильно вскармливанию их, ибо они от этого питаются.
Короче, всё.
Тролли, можете не беспокоиться это последнее моё сообщение. Adieu.