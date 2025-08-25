В России начнут проверять сотовые номера, привязанные к госуслугам

12:08 25.08.2025

Сотовые номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность, сообщает ТАСС.

Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги. Теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Если указанному человеку номер уже не принадлежит, его будут откреплять от учетной записи.

Задача поставлена Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФСБ. Срок выполнения - четвертый квартал 2026 года. Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.

Как отмечал президент России Владимир Путин на коллегии МВД, в 2024 году ущерб от кибермошенничества превысил 200 млрд рублей. Причем почти четверть обманутых - это пенсионеры.