В России начнут проверять сотовые номера, привязанные к госуслугам

© KM.RU, Алексей Белкин

Сотовые номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность, сообщает ТАСС.

Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги. Теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Если указанному человеку номер уже не принадлежит, его будут откреплять от учетной записи.

Задача поставлена Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФСБ. Срок выполнения - четвертый квартал 2026 года. Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.

Как отмечал президент России Владимир Путин на коллегии МВД, в 2024 году ущерб от кибермошенничества превысил 200 млрд рублей. Причем почти четверть обманутых - это пенсионеры. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.08.2025, 16:01
    Гость: Лом

    И как спрашивается они узнают кто пенсионер и какой у него номер телефона? Как только Государство занялось "цифровизацией" - так появились "киберпреступления".
    Совпадение однако..

  5. 25.08.2025, 13:50
    Гость: Николай

    Ничего говорить по этому поводу не буду. Всё и так понятно. Просто заблокирую у себя этот ресурс. Спорить с троллями - дело абсолютно бессмысленное, это равносильно вскармливанию их, ибо они от этого питаются.
    Короче, всё.
    Тролли, можете не беспокоиться это последнее моё сообщение. Adieu.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с сентября
Дональд Трамп
Трамп не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского
Израиль начал операцию по оккупации Газы
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россияне работают все больше, а получают все меньше
Избранное
Abyss «Deliverance from a Planet of Animals» (3 CD)
«Вертинский. Возвращение Концерт-спектакль», 9 февраля, «16 Тонн. Арбат»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
«В политическом плане уход из Херсона – провал. Армия России покинула российскую территорию, не дав за неё генерального сражения, не защитив доверившихся России людей»
Аборт мозга «Паралич»
«КняZz», 26 ноября, «1930 Moscow»
Почему России не стоит всерьез рассчитывать на отступление Запада в ведущейся с нашей страной «гибридной войне»?
Колыбель европейской демократии и фашизм
«Дерусификация как процесс выдавливания русских с определённых территорий идёт и внутри РФ»
Кузьма и виртУОзы «Концерт в рок-клубе 27 июня 1997»
«После победы в Карабахской войне у Баку уже не имелось веских причин соблюдать в отношении Кремля "дипломатию"»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации