Путин заявил о стремлении России и Китая реформировать ООН
Россия и Китай выступают за то, чтобы включить в Совет Безопасности ООН государства Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству «Cиньхуа» в преддверии официального визита в Китай. Это придаст органу более демократический характер и восстановит ее авторитет, сказал он. При этом президент добавил, что любые изменения в структуре организации должны быть тщательно выверенными.
«Российско-китайское взаимодействие на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне и полностью соответствует духу всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества»,— приводит слова Путина «Коммерсант».
Он также сказал, что две страны придают особое значение работе в Группе друзей в защиту Устава ООН. Один из самых значимых результатов объединения — резолюция «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях», которую Генассамблея ООН приняла 4 декабря 2024 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
После знаковой встречи с президентом РФ на Аляске Трамп обычно очень активный вдруг исчез из информационного поля. Увиделся наконец то со старым другом и теперь помереть не страшно. Трамп не пишет твиты в сети или кто-то публикует старые за него. Его нет уже три дня на публике. В пицериях вокруг Пентагона заметно прибавление клиентов, верный знак что большинство сотрудников находятся на работе и не уходят домой, готовится что-то грандиозное. Или Трамп переместился в секретный бункер и командный центр. Загадка вокруг Трампа: «живое видео» оказалось старой консервой.
Видео, на котором президент США якобы «спокойно вышел поиграть в гольф», датировано ещё 29 июня.
Несмотря на публикацию, актуальное состояние Трампа остаётся неизвестным.
Журналисты отмечают: в последний раз американского лидера видели в Вирджинии, где он вместе с внучкой направлялся на поле для гольфа. После этого президент США таинственно исчез. Где ты Дональд отзовись. Кто же теперь кроме тебя остановит СВО и Украину, мы без тебя совсем пропадем. Сбывается проклятие Зеленского, после встречи с ним мировые лидеры обычно уходят в отставку или мир иной. А он как раз после президента РФ встречался с Трампом. И видимо нааел на него порчу бандеры. В прошлый раз ему это не удалрсь потому что Трамп его быстро выставил, а сейчас не успел...
БРИКс хочет реогранизовать ООн.Не волногвайся это инициатива не наших,а БРИКС.
Производителя радиаторов из ТОСЭР «Тольятти» хотят признать банкротом
Молокозавод в Башкирии продали почти втрое дешевле реальной стоимости
Смена собственника помогла орловскому ЛЗПМ избежать банкротства
Хабаровский судостроительный завод регион выкупает за рубль
Для перезапуска горловского завода «Стирол» нашли инвестора
Суд дал возможность оспорить сделки завода-банкрота «Ладесол-Тамбов"
Ясиноватский машиностроительный завод хотят обанкротить
Активы холдинга «Главпродукт» перешли в собственность Росимущества
В покупке завода «Квант» заинтересованы «Сбер», «Яндекс» и NexTouch
Против банкротства «Новороссийской типографии» выступили ее кредиторы
ОЭЗ «Санкт-Петербург» лишилась нескольких резидентов
Почитал новости на заводы.рф и ужаснулся. Все новости в подобном негативном ключе, сплошные банкротства, смена собственика, продали завод в три раза дешевле или вообще за символический рубль. Это бурно развивающаяся экономика РФ? Скорее предсмертные записки из морга. Остатки российской промышленности находятся на последнем издыхании. Деньги реально есть только у Сбера и Яндекса и они скупают заводы банкроты по дешевке и по бросовой стоимости. Экономические реформы Кремля просто блистательные и борьба с инфляцией. Они борятся с остатками промышленности чтобы их оклнчательно уничтожить. Какие живучие советские заводы оказались до сих пор сопротивляются спустя 35 лет после постоянной травли, отбиваются от столичных приватизаторов как могут. Какую мощь в них Сталин и КПСС заложили.
ВВП:
Китай $19 трл
Россия $2 трл.
Вместе аж $21 трл.
В общем, сила, конечно!
Правда, только у одних Штатов более $30...
А в политике, как известно, единственный аргумент - сила.
По типу образования, медицины и пенсии?