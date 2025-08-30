Путин заявил о стремлении России и Китая реформировать ООН

14:28 30.08.2025

Россия и Китай выступают за то, чтобы включить в Совет Безопасности ООН государства Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству «Cиньхуа» в преддверии официального визита в Китай. Это придаст органу более демократический характер и восстановит ее авторитет, сказал он. При этом президент добавил, что любые изменения в структуре организации должны быть тщательно выверенными.

«Российско-китайское взаимодействие на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне и полностью соответствует духу всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества»,— приводит слова Путина «Коммерсант».

Он также сказал, что две страны придают особое значение работе в Группе друзей в защиту Устава ООН. Один из самых значимых результатов объединения — резолюция «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях», которую Генассамблея ООН приняла 4 декабря 2024 года.