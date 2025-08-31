Медведев назвал две плохие новости для Мерца и Макрона
Новости о продвижении России на Украине и о том, что американский президент Дональд Трамп жив, являются плохими новостями для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РБК.
"Две плохие новости [для Мерца и Макрона]: <...> 1. Трамп жив. 2. Россия наступает", — написал он на своей странице в X.
Медведев также прикрепил скриншот с текстом. В публикации он назвал политиков "двуяйцевыми близнецами", один из которых "жаждет мести", а другой "шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным".
Зампред Совбеза РФ добавил, что западные лидеры забыли уроки Второй мировой войны, подчеркнув, что "все может закончиться так же, как в 1945 году".
Сообщения о «смерти Трампа» стали появляться в соцсетях после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов стать президентом США, если с Трампом что-то случится. Подкрепляли подозрения конспирологов и недавние появления Трампа на публике с синяком на руке. На этом фоне одной из популярных тем в Х стала Trump is dead. После этих сообщений Трамп впервые появился на публике накануне, 30 августа.
Ну когда двадцатилетние воюют с шестидесятилетними, то конечно, очень странно было бы, если бы вы не наступали. Честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы с таким усердием перемалываете всех этих дедов? В то самое время, когда ЕС выгребает себе весь молодняк? Если бы вы двадцатилетних так уничтожали, то я бы ещё поняла - потом меньше будет. Но вы ведь уничтожаете именно дедов, в то самое время, когда весь молодняк бежит прямиком в цепкие объятья европейцев. И назад они их уже точно не отпустят - не зря ведь вся граница обнесена колючей проволокой. А вторая плохая новость - когда начнется война в Европе, то к тому времени Трампа уже не будет...
у этих главное деньги и они все забудут и еще наградят.
жжёт в очередной раз ))
Но на западе не только эти два отморозка, их там стая, и трамп нам не союзник, он глава этой стаи. И как бы этого не хотелось, но нам стоит готовиться к замесу со всей этой шоблой и прекратить играть в дипломатию, не тот случай к сожалению.
Ни Мерц, ни Макрон по-русски не понимают. Как им узнать о гениальном заявлении Димы?
А Медведев-то здесь творит... Бедолага Квачков до сих пор от него где-то вынужден прятаться. Искореняют потихоньку... Но безостановочно