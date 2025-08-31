Медведев назвал две плохие новости для Мерца и Макрона

19:11 31.08.2025

Новости о продвижении России на Украине и о том, что американский президент Дональд Трамп жив, являются плохими новостями для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РБК.

"Две плохие новости [для Мерца и Макрона]: <...> 1. Трамп жив. 2. Россия наступает", — написал он на своей странице в X.

Медведев также прикрепил скриншот с текстом. В публикации он назвал политиков "двуяйцевыми близнецами", один из которых "жаждет мести", а другой "шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным".

Зампред Совбеза РФ добавил, что западные лидеры забыли уроки Второй мировой войны, подчеркнув, что "все может закончиться так же, как в 1945 году".

Сообщения о «смерти Трампа» стали появляться в соцсетях после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов стать президентом США, если с Трампом что-то случится. Подкрепляли подозрения конспирологов и недавние появления Трампа на публике с синяком на руке. На этом фоне одной из популярных тем в Х стала Trump is dead. После этих сообщений Трамп впервые появился на публике накануне, 30 августа.