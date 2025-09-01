Оверчук рассказал о работе по улучшению отношений России и Азербайджана

13:17 1.09.2025

Москва и Баку работают над улучшением отношений между странами, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран», – приводит его слова газета «Ведомости».

Оверчук отметил, что стороны работаю над тем, чтобы «отношения улучшались».

22 августа в Астрахани вице-премьер РФ Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали протокол заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил накануне, что президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев могут пересечься на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября. Пока официально об этой встрече не сообщалось.